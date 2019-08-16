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電影「乾杯」再現！「日本最強侍酒師」千葉麻里繪來了

2019-08-16 21:01聯合報 記者羅建怡╱即時報導

有「日本最強Sake Bar侍酒師」稱號的時尚侍酒師千葉麻里繪今日抵台，才下機，就準備接受大倉久和大飯店中日料理雙主廚出考題，8/17、18另有兩場特別的清酒餐酒會。有別一般的餐酒會，也是千葉麻里繪的實力大考驗，她在現場品嘗到每一道餐點後，當場決定搭配的酒款，並發揮現場調酒的精湛手藝，展現真功夫。

天馬行空電影公司發行的日本電影「乾杯！戀上日本酒的女子」，貼身紀錄三位活躍於日本酒界的女性，其中，在時尚的Sake Bar以千變萬化的餐酒搭配，掀起一股新旋風的日本酒侍酒師千葉麻里繪，也是導演首先鎖定的紀錄對象。

來自世界各地的日本酒迷，到了東京，也都會安排到千葉麻里繪在惠比壽的的時尚Sake Bar GEM by MOTO朝聖，親自感受千葉麻里繪的餐酒搭配功力。她總能在味蕾、巧手與創意合作無間之下，隨興將各種酒款與食物搭配出令人咋舌的絕妙滋味，引領新一波的「餐酒搭配熱潮」；電影還與日本知名壽司店合作，由壽司師傅出考題，千葉麻里繪即時搭配出適合各道料理的日本酒，展現驚人的專業。

電影再現，大倉久和大飯店特別與吉力酒藏合作，邀請千葉麻里繪侍酒師與山里日本料理加藤良一料理長、桃花林中式料理主廚關耀簡，共同舉辦兩場清酒餐酒會，甫開放報名就秒殺額滿。

今日記者會上，加藤良一準備了「干貝七味燒」與「鰻魚茶泡飯」兩道日式經典料理，關耀簡則端上「冰梅鳳尾蝦」與「芥子香草醬炒澳洲和牛粒」兩道創新的中式菜餚，等於千葉麻里繪今日一下飛機，就得接受主廚聯手、風格迥異的四道料理的餐酒配，現場即興調酒。

她搭配「干貝七味燒」以自奈良的花巴水酛，以溫酒方式呈現，最後加入山椒是最大亮點，讓干貝更顯香甜；「芥子香草醬炒澳洲和牛粒」則採用達摩十年古酒，以其近似紹興，卻更為柔和的基調，搭上大七的生酛梅酒，讓梅酒的酸甜帶出古酒中不同層次風味，與和牛相互融合，極為巧妙。

據了解，餐酒會共有8道菜8款酒，每個餐期僅20個名額，每人費用6,000元，目前已額滿。這套料理也將暫時保留，未來有可能另行搭配推出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

千葉麻里繪今日抵台。圖／大倉久和提供
千葉麻里繪今日抵台。圖／大倉久和提供
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明天將推出的隱藏版餐酒配菜色之一。記者羅建怡／攝影
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明天將推出的隱藏版餐酒配菜色之一。記者羅建怡／攝影
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千葉麻里繪接受挑戰，現場試吃、即興調酒。記者羅建怡／攝影
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