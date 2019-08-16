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當地人才知道！峇里島「紀念品大賣場」超好買　木雕、花布通通都有

2019-08-16 20:25聯合報 記者陳睿中╱即時報導

木雕、染布，還有各種零嘴餅乾，都是旅客前往峇里島遊玩時喜愛購買、饋贈親友的紀念品。其實不只是烏布市場等熱門的觀光商圈，位於峇里島南部的「Agung Bali Oleh Oleh」，就是印尼當地居民常去的紀念品商場，不僅選項眾多，而且環境乾淨明亮，一次就能買齊各種代表性的紀念商品，而且價格更便宜、划算。

以海洋觀光旅遊聞名的峇里島，乃是印尼代表性的旅遊勝地。除了傳統的水上活動、享受頂級飯店之外，近年也延伸出瑜珈、烹飪、衝浪、舞蹈教室等等豐富的主題體驗行程，物美價廉的購物環境，也總讓許多旅客滿載而歸。包括木雕、染布、咖啡、SPA用品，還有帶有民族風圖騰的男女傳統服飾，通通都是大街上的熱賣商品。

旅客前往峇里島，多會造訪「烏布」購物。此地本身就是藝術創作的要鎮，更因為烏布王宮、烏布市場等景點而吸引眾多旅客。在烏布市場與週邊商圈，旅客可以找到各式各樣的商品，從精緻、高單價的手工藝品，一直到伴手小禮物都有，適合逛上一整天。但是根據地方導遊透露，由於烏布觀光客眾多，所以產品價格偏高，而且旅客除了要四處探索外，還要一來一往的殺價，耗時耗力，因此推薦旅客若要購買紀念品，直接前往「「Agung Bali Oleh Oleh」，快速又方便。

「Oleh Oleh」在印尼語中，即是「禮物」的意思。Agung Bali Oleh Oleh的規模類似加大版的全聯超市，所有的常見紀念品分門別類地陳列擺設。色彩繽紛的染布、T恤、花褲、民族風的木雕，SPA乳液，還有大小磁鐵、開瓶器、餅乾、巧克力等各種常見的紀念商品，幾乎都可以找得到，可謂是「紀念品大賣場」。

以許多人愛買的「磁鐵」來看，Agung Bali Oleh Oleh的磁鐵售價約1.2萬～2萬印尼盾（約新台幣30～50元），但在機場免稅店售價則達3萬印尼盾以上。至於女性的棉質印花短褲，每條約3.2萬印尼盾（約新台幣82元），也是輕鬆入手無負擔。

相較於烏布市場，Agung Bali Oleh Oleh確實少了點探險、尋寶的樂趣，物品也少了些精緻與獨特性。但是所有商品都有明確的標價、環境明亮乾淨，還可刷卡結帳，更少了往返殺價的時間，對於不想耗費太多時間購買紀念品的旅客來說，也是另一種購物福音。

模樣可愛的木雕，也是許多人愛買的峇里島紀念品。記者陳睿中／攝影
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色彩繽紛的花布、花褲、T恤都買得到。記者陳睿中／攝影
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Agung Bali Oleh Oleh也販售有餅乾、堅果。記者陳睿中／攝影
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賣場內有各式的巧克力、糖果。記者陳睿中／攝影
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不同的紀念品分門別類擺放，購買便利。記者陳睿中／攝影
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各式各樣的紀念磁鐵，選擇眾多。記者陳睿中／攝影
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賣場內常可見到當地人前來挑選商品。記者陳睿中／攝影
賣場內常可見到當地人前來挑選商品。記者陳睿中／攝影
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Agung Bali Oleh Oleh的環境明亮乾淨，顧客多以當地居民為主。記...
Agung Bali Oleh Oleh的環境明亮乾淨，顧客多以當地居民為主。記者陳睿中／攝影
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印尼峇里島
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