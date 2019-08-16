京站8家美食超狂買一送一 準備揪伴吃起來優惠時間快筆記！

2019-08-16 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



暑假走到尾聲、開學進入倒數，趁百貨衝刺最後一波的暑假商機，京站一口氣推出許多美食獨家買一送一優惠，快記好時間揪伴去吃把握假期時光。

京站買一送一優惠整理（依時間排序）（詳細內容以店家公告為主）

京站獨家B3「琉球新麵 通堂」：即日起～9/1推出指定時段（14:00～18:00）全品項拉麵可享買一送一優惠（折扣以價低者計算，不限量）。

京站獨家、B3「一〇八抹茶茶廊」: 8/16～8/17、8/23～8/25、8/30～8/31推出大杯冰抹茶買一送一優惠（不限量）。

京站獨家、1F「Alleycat’s」: 即日起～8/31外帶經典口味披薩買一送ㄧ。

京站獨家、1F「N.Y. Bagels Café」: 即日起～8/31指定時段（14:00後）點鬆餅或法式吐司一份送飲料一份（價值140元）。

1F「黑橋牌」: 即日起～8/18，巨無霸夯香腸買一送一。

1F、4F「星巴克」: 8/17～8/30，完成See you tomorrow文字遊戲可領取隔日專屬優惠，可享買一送一。

B3「八月堂」: 8/17當天全天候買一盒6入的可頌，就送兌換券（一盒）。