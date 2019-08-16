Jérôme Dreyfuss發表秋冬新款手袋 Lulu小包款別具斷貨潛力

2019-08-16 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



法國包款品牌Jérôme Dreyfuss推出2019秋冬新款，延續自最廣為人知的Bobi包款，打造最新的Lulu手袋，輕巧小羊皮袋身，鍊帶可調整長短側背，以玫瑰粉帶來溫柔顯色。

Jérôme Dreyfuss秋冬季以阿爾卑斯山度假勝地夏慕尼的小木屋為靈感，將包款比喻作山中小屋，取其外觀簡約、內裝華麗的特質，因此在色彩上也以溫煦的玫瑰粉、葡萄酒紅、冰湖灰為主，打造Lulu、Georges等包款，以及輕巧俐落的Yves和Marc，所有包款命名都來自品牌宗旨，亦即包包如同男友般是重要的存在，因此包款名稱都是法文的男孩名來做識別。