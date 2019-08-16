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Jérôme Dreyfuss發表秋冬新款手袋 Lulu小包款別具斷貨潛力

2019-08-16 19:13聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

法國包款品牌Jérôme Dreyfuss推出2019秋冬新款，延續自最廣為人知的Bobi包款，打造最新的Lulu手袋，輕巧小羊皮袋身，鍊帶可調整長短側背，以玫瑰粉帶來溫柔顯色。

Jérôme Dreyfuss秋冬季以阿爾卑斯山度假勝地夏慕尼的小木屋為靈感，將包款比喻作山中小屋，取其外觀簡約、內裝華麗的特質，因此在色彩上也以溫煦的玫瑰粉、葡萄酒紅、冰湖灰為主，打造Lulu、Georges等包款，以及輕巧俐落的Yves和Marc，所有包款命名都來自品牌宗旨，亦即包包如同男友般是重要的存在，因此包款名稱都是法文的男孩名來做識別。

Lulu備有可調節長度的皮革鍊帶，並有加寬的皮革肩帶，增加使用時的舒適感，推出兩個尺寸，小巧的版本相當吸睛，蟒蛇皮款是喜愛小型包款女孩的搶眼選擇；Georges則是柔軟輕盈的小羊皮托特包，本季推出漆亮鱷魚壓紋的選擇，側邊拉鍊是裝飾、也可調節袋身容量。此外，橢圓外型的Marc是輕便的手提、側背包，適合出遊，雲豹紋的發泡綿羊皮、波紋金色金屬都相當高調；而可以做為手拿包、腰包、肩背包的Yves，金屬磁吸袋口設計可輕易開闔，是一款中性俐落的手袋，收納方便也有簡約美感。

Yves搖滾黑犢牛皮，售價17,800元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Lulu冰湖灰小羊皮，售價26,800元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Jérôme Dreyfuss秋冬主打Lulu手袋。圖／Jérôme Dreyf...
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Jérôme Dreyfuss於新光三越A9館發表秋冬新包款。圖／Jérôme ...
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Bobi皚雪白山羊皮手袋，售價25,800元。圖／Jérôme Dreyfuss...
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Georges炭晶黑鱷魚壓紋小羊皮手袋，售價46,800元。圖／Jérôme D...
Georges炭晶黑鱷魚壓紋小羊皮手袋，售價46,800元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Georges撞色款小羊皮手袋，售價34,800元。圖／Jérôme Dreyf...
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Marc波紋金色金屬包款，價格店洽。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Lulu玫瑰粉山羊皮，售價26,800元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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