另類亞洲第一 台灣自慰風氣大勝日本南韓

2019-08-16 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「2019年全球自慰大調查」出爐，台灣勇奪另類亞洲第一，高達8成台灣受訪者表示曾有自慰經驗，贏過日本、中國及南韓的7成自慰率，風氣可說是名列前茅，專家認為，這並不是因為台灣人「性」致高漲，而是與台灣性教育普及率也勇奪亞洲四國之冠有關，愈來愈多民眾認為自慰有益健康。

該項調查名為「全球自慰大調查」，調查涵蓋美國、英國、德國、法國、西班牙、日本、中國、台灣、南韓等9個不同文化領域的國家，針對18至54歲共10054人進行問卷調查。

調查顯示，台灣八成受訪者曾有自慰經驗，位居第一，日本則是76%，中國與日本相同，並列第二，南韓則有73%民眾有自慰經驗，排名屬於後段班。在性教育普及率部分，台灣更是高過其他亞洲地區近20個百分點，成為性教育普及率最高的國家。

相比去年的數據，台灣民眾每周至少自慰一次比例從32%成長至51%，認為自慰對健康有正面影響的人更自49%大幅增加至85%。身兼台灣性教育學會理事的開業精神科醫師楊聰財說，台灣民眾在性事、自慰相關指標呈現成長趨勢，顯示出社會逐漸往健康風氣前進。

自慰是探索身體的開始，但過去台灣社會風氣比較保守，不只忌諱談「性」，對自慰也有許多錯誤觀念，如自慰會腎虧或降低性愛品質等，楊聰財解釋，這些說法都沒有醫學證據，不論男女，適度自慰都是健康舒壓方式，性高潮時，腦部會激發多巴胺，產生愉悅感，達到放鬆結果。