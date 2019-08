時尚活動鬼月也搞鬼 onefifteen初衣食午的秋冬潮衣驚悚陳列太有戲

2019-08-16 聯合報 記者楊詩涵 ╱即時報導



精品複合店「onefifteen初衣食午」集結了4個潮流的秋冬男裝系列,呼應鬼月的搞怪設計,發表亮眼新作,包括「doublet」、「VALENTINO x UNDERCOVER」、「Maison Mihara」及「Fumito Ganryu」都成為大安旗艦店的櫥窗話題,相當有趣;doublet設計師井野將之(Masayuki Ino)也特地來台參與發表活動。

之中最具舞台效果的莫過於GD和坎達爾珍娜都喜愛的話題品牌doublet,運用了小丑、螢光、反穿等元素打造怪誕的服裝,「無頭人」剪裁的復古寬版、超高墊肩羊毛大衣,是當季形象單品,背後貼滿拍立得照片的連帽外套,在閃光燈模式的拍攝下,會變為驚悚圖像,無意中呼應了鬼月時節,櫥窗陳列也特地運用螢光、木板、閃光模式拍出鬼影的鏡子等,打造出一座光怪陸離的時尚趣味鬼屋。

為呼應本季主題「Surprise!」,店內販售扭蛋T恤總共有5款,打開扭蛋時T恤款式才揭曉;刻意裡外反穿的毛衣故意印上「來問我衣服怎麼穿反了(Ask me about my inside out)」字樣,非常有趣。VALENTINO x UNDERCOVER則是設計師高橋盾以美國推理小說家愛倫.坡、音樂家貝多芬和幽浮等圖樣交織的設計,包括大衣、毛衣等,都運用工藝將街頭感拉向奢華層次。