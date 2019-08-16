名偵探柯南科學搜查展 破10萬觀展人次

2019-08-16 17:30 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 蘇健忠 ╱即時報導



「名偵探柯南‭ ‬科學搜查展」今突破10人萬次進場，也成為今夏率先衝破10萬人大關的展覽，主辦單位特地為第10萬名進場幸運兒帶來驚喜，柯南突然現身並帶來限量商品福袋，來自板橋的同學表示「超級開心」「很期待跟柯南一起看展」

主辦單位為感謝粉絲們熱情支持，特別舉辦第10萬名進場幸運兒活動，邀請柯南人偶贈送限量驚喜福袋，來自板橋的四位同學今天趁著暑假尾端相約一起來看展，在無預警之下突然被挑中，一度驚喜地說不出話來，並表示最喜歡的角色是柯南跟新一，很期待商店賣的展場限量商品及日本進口商品。一旁排隊民眾看到柯南驚喜現身，更紛紛上前搶著合照，引起現場熱烈場面。

主辦單位聯合數位文創劉育光副總監強調，這次柯南展能在暑假眾多卡通展覽中脫穎而出，並率先成為衝破10萬觀展人次的熱門展覽，最主要是靠獨特的科學搜查元素，結合解謎的樂趣，包含日本警察偵查破案時常使用的科學辦案手法，如筆跡鑑定、血跡成分分析等知識及原理，在展場中看得到也玩得到。商店營業額也開出紅盤，已突破兩千萬，劉育光表示「不僅是台灣展場限量商品及少年偵探隊雞蛋糕深獲好評，現場銷售精品也創造亮眼業績，是台灣唯一獨家授權實體通路」

「名偵探柯南‭ ‬科學搜查展」開展至今，深受年輕人及大小朋友的喜愛，8月推出學生優惠方案，讓學生能夠自組少年偵探隊，集體辦案，成功讓展覽人次在暑假衝新高。展場周邊商品店也因為引進許多日本進口限定商品，包含日本premico精品、官方授權後背包、追蹤者手錶等，不斷讓買氣衝高，營業額破千萬！