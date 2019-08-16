「世界最美咖啡館」到台灣 「花神」改名端出七成新菜色

2019-08-16 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



有著近300年歷史、「世界最美咖啡館」之稱的Florian福里安花神餐廳，幾乎可說是義大利威尼斯的代表，1720年開幕至今走過三個世紀，吸引全球無數藝術家、名人與觀光客造訪。兩年多前她來到台灣，如今正式改名，將「福里安花神咖啡館」更名為「福里安花神餐廳」，同時進行首次大規模換菜，推出七成以上的新菜色。

來台兩年多，下午茶始終爆滿，但餐飲仍是台灣人最愛的選項，Florian福里安花神決定從「咖啡館」改為「餐廳」，即日起推出2019新餐點菜單，帶來義大利各區域的特色料理，同時，首度推出雙人套餐，每人千元上下，主菜可選活龍蝦或肋眼牛排，加500元可選3道配菜、2杯飲料，至少再省500元，這款「千元可吃到活龍蝦」的料理，也瞬間爆紅，此雙人套餐限時銷售至9/1。

Florian福里安花神新菜色包括來自米蘭地區的經典菜色「米蘭風味小羊排」、源自波隆那地區的百年經典菜餚「波隆那肉醬手工寬扁麵」、西西里地區經典風情菜餚「西西里式香料烤魚」等；還有目前尼斯當地正流行的「茴香甜椒醋醃鯷魚」、米蘭新式蘆筍吃法的「奶油蘆筍及蛋碎」，也都在新菜單呈現。業者表示，多數食材都從義大利進口，像是比薩、麵點必用的番茄糊，在台灣始終找不到合適的口感，義大利進口原料有特別的酸甜平衡。

主菜的菜單中，業者首推拿坡里特色料理主廚每日時令鮮魚、頂級肋眼牛排14oz及鮮活波士頓龍蝦義大利麵。主廚每日時令鮮魚是道拿坡里特色料理，使用台灣海撈黑鯛，抹上自製青醬，鋪滿大量的開心果與杏仁，並以烘烤紙將所有食材完全包覆，用文火烘烤時熱氣均勻循環，同時鎖住湯汁，保留鯛魚細緻甜味，兼能品嘗堅果香氣；頂級肋眼牛排14oz則是香煎牛排靜置後淋上奶油，外皮焦香內裡軟嫩且充滿油脂；鮮活波士頓龍蝦義大利麵，龍蝦「現點現做」，如同現流料理，鮮度十足。

Florian福里安花神2019新菜單即日起於台北、台中兩館同步推出。

台北館：新光三越A9館2樓，台北市信義區松壽路9號2樓，02-2345-1720