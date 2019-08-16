通勤追劇族三大煩惱 Netflix教你用小技巧突破

2019-08-16 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



通勤時拿起手機追劇已是上班族日常小確幸，讓人暫時忘卻工作辛苦、通勤擁擠。根據Netflix內部調查發現，有超過三分之一台灣民眾曾於通勤時追劇，而通勤追劇族的三大共同煩惱，則分別是：網路訊號不好（79%）、手機電力消耗太快（38%），以及追劇太專心時常坐過站（15%）。

為了幫大家解決上述苦惱，Netflix也貼心提供追劇小秘訣，讓通勤追劇更順暢舒壓。針對網路訊號影響影響播放速度及畫質問題，正因為台灣4G網路普及，吃到飽方案又便宜，因此上下班人潮眾多時就得跟眾多人潮一起分享流量，或有時因為交通工具進入網路死角，這時候記得先開啟Netflix「智慧下載」功能，事先將節目下載到裝置，即使沒網路也能追劇，看完舊的集數還可自動刪除，並在連結到Wi-Fi後自動下載接下來的集數。

針對手機電力消耗問題，雖然新裝置的續航力越來越好，但若是網路傳輸流量大、或訊號不佳一直在搜尋網路，反而容易造成裝置發燙、電力消耗加快的問題。若忘記攜帶行動電源出門，可開啟Netflix「行動數據用量」，調整成「節省流量」模式，透過減少網路流量的耗費，達到省電追劇的目的。而因為追劇太專心而時常坐過站的問題，則可以使用將與通勤時間相似長度的影片加入Netflix「我的片單」，算準通勤時間放鬆追劇。