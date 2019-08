MELODY快狠準 混搭喬治傑生FUSION珠寶

2019-08-16 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



丹麥皇家御用品牌喬治傑生(GEORG JENSEN)最知名的FUSION系列珠寶,自2000年誕生以來,以革命性的混搭堆疊配戴法掀起新世代珠寶風潮:流暢的波浪線條彷彿拼圖,讓配戴者透過自由搭配成為自己的珠寶設計師。今年全新作品更以鏤空和融合不同材質的手法重新詮釋這件膾炙人口的經典;熱愛mix & match的時尚媽咪Melody特地出席愛牌於台北文華東方舉辦的新品發表會,一直很懂精打細算購物的她,還認真考慮趁週年慶期間大買配戴性高的FUSION珠寶,希望能在年底前成為購買件數最多的顧客,得到暢遊丹麥的機會,一了她遊歷北歐的心願。

Melody認為珠寶象徵幸福美滿,而女性更是「融合」不同角色的最佳例證。「現在的人喜歡混搭穿出自己的品味,珠寶會讓日常穿搭更有層次感,」她說:「現代女人很忙碌,沒時間一直去想早上、下午、晚上要換什麼,我們就是喜歡快狠準,一套到底!這系列就是可以一套到底。」新品中不同的設計也讓她想到家人:白K金鋪鑲滿鑽的手環閃耀、想到和老公戀愛的感覺;三色金鑲鑽的手環「合而為一」的設計,則讓她想到一雙女兒。中間鏤空的設計則因為輕盈空氣感、顯得年輕,都是她非常推薦的單品。

喬治傑生合作設計師和寧古柏(Henning Koppel)的女兒妮娜古柏(Nina Koppel)除了設計紡織品,更在1990年代為喬治傑生創作了兩個珠寶系列,其中之一便是FUSION,流暢的波浪線條完美契合喬治傑生有機自然的創作理念,推出之後立刻風靡全球。新品備有手鐲、戒指、鍊墜、耳環,除了鏤空的結構,也融合不同K金材質,可依個人喜好和配戴場合選擇鋪鑲滿鑽或局部點鑽款。明年適逢FUSION系列20週年,喬治傑生除了預告即將推出限量款與特別訂製款,也將重新演繹妮娜古柏其他系列的設計。

台灣市場更有FUSION系列加碼贈。即日起至2019年12月31日止,期間購買FUSION系列總件數最多貴賓,將有機會受邀至北歐丹麥喬治傑生銀雕工坊,親身體驗品牌百年歷史與極簡美學。除此之外,自8月17日起至10月5日於全省喬治傑生專賣店舉辦『FUSION融合冰品』巡迴車,可自由組合不同口味的冰淇淋,體驗混搭魅力 。

喬治傑生冰淇淋巡迴車活動時間表(13:00 – 17:00)

8月17日(六)台北101購物中心 1F

8月18日(日)台北板橋大遠百1F

8月24日(六)台北新光三越信義A8 1F

8月31日(六)至9月1日(日)台北Bellavita B1

9月6日(六)至9月7日(日)台北 復興SOGO 3F

9月14日(六)高雄漢神巨蛋1F

9月15日(日)台南新光三越1F

9月21日(六)台中新光三越2F

9月22日(日)台中大遠百2F

9月28日(六)台中新光三越2F