逢六日才有得吃！一周開2天台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺
進入美食之都台南就不用再想減肥的事情，部落客推薦一家台南人氣排隊名攤「阿珍炸雞」，每周只有營業六日短短2天，炸雞炸物一出鍋就秒殺，太晚來還會買不到，想吃要碰碰運氣。
不同於連鎖炸雞店，在台南開業多年的「阿珍炸雞」，一直是當地人喜愛的隱藏版好料，滿足想吃炸物的滿滿慾望。從外觀看起來就是個小攤，但因為有排隊人潮，就算是假日來到國安街的外地客，也是可以輕易發現的。
「阿珍炸雞」供應的炸物品項很單純，不像一般鹽酥雞攤有各種琳瑯滿目的選項但樣樣精選，雞腿、雞塊、雞排、雞翅是最受歡迎的招牌，品嘗過炸雞的網友分享口感，「咬下去多汁」、「好吃香脆皮薄肉嫩」、「一吃上癮想回購」、「撒個胡椒鹽就好吃」，遇到炸雞出鍋機會定要搶先下手（如果剛好有排到你的話）。其他人氣炸物如米血、薯條、甜不辣、花枝丸...等等基本款必點很受歡迎，點心類的芋丸也香綿美味，大多產品都是出爐就清空秒殺，沒辦法讓人猶豫太久的！
美食部落客分享，由於「阿珍炸雞」營業時間很特別，一般情況只有六日2天營業，偶爾還會不定時公休，想吃到美味炸雞，需要一些耐心好好排隊，錯過就等下一星期才能再見，有不少人開店前就先來排，說是超人氣也不誇張，假日造訪台南國安街，不妨看看有沒有機會吃到美味的炸雞喔。
哪裡吃
阿珍炸雞
台南市安南區國安街115號
雞腿雞塊35
雞翅20
雞排50
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