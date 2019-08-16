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川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

台酒多角化經營 酒廠變身觀光工廠

2019-08-16 15:37聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

大家都知道，啤酒愈「青」（新鮮）愈好喝，在地生產的台啤廣受台灣民眾歡迎。為供應南部及東部啤酒市場需求，台灣菸酒公司於1973年在鄰近曾文水庫的台南縣善化鎮打造新式啤酒廠，即現在的善化啤酒廠，不但生產生啤酒、芒果啤酒，還開放成觀光工廠，讓民眾來試飲啤酒，買啤酒製產品。

善化啤酒廠自1975年12月完工開始生產啤酒以來，隨著啤酒銷量日增，於1980起二度擴建並引進新技術，並與竹南、烏日啤酒廠鼎足而三，分別固守台灣啤酒在北、中、南地區的啤酒市場。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，2004年善化啤酒廠配合台南縣政府推動文化創意產業，設立啤酒文化園區。因應企業多角化經營策略，成立展售中心展售台灣菸酒公司產製的各種酒類及生技產品。

近年善化啤酒的設置易洗樂工場開始生產以啤酒花抑菌效果所研發的啤酒花衍生性清潔劑產品，積極朝產品多樣化方向邁進。

台酒公司表示，最古老的啤酒遺跡，距今約五千年前在兩河流域的歷史源遠流長。今生來世都要啤酒，埃及神廟中有啤酒釀造中心，如同現今的啤酒坊，埃及人非常重視啤酒，在王族權貴陵墓中，都有釀造工坊的模型陪葬，確保有酒喝。

台酒分享指出，淡色麥芽、全程低溫冷藏的芳香型啤酒花、源自德國定期更新培養，保持活性的新鮮酵母、特殊麥汁工法、低溫發酵貯酒及過濾、全程管路密閉系統避免氧化、先進的低溫抗壓充填設備等，就是啤酒好喝的秘密。

（提醒您:喝酒不開車）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

配合台南縣政府推動文化創意產業，台南善化啤酒廠設立啤酒文化園區。因應企業多角化經...
配合台南縣政府推動文化創意產業，台南善化啤酒廠設立啤酒文化園區。因應企業多角化經營策略，成立展售中心展售台灣菸酒公司產製的各種酒類及生技產品。記者沈婉玉／攝影
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配合台南縣政府推動文化創意產業，台南善化啤酒廠設立啤酒文化園區。因應企業多角化經...
配合台南縣政府推動文化創意產業，台南善化啤酒廠設立啤酒文化園區。因應企業多角化經營策略，成立展售中心展售台灣菸酒公司產製的各種酒類及生技產品。記者沈婉玉／攝影
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低溫埃及觀光工廠

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