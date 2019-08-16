秋冬喝熱飲？法國MONIN：今年冰的更對味

2019-08-16 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



時節秋冬飲品的腳步已經悄悄展開，開元食品與旗下代理的法國百年品牌MONIN一起合作，邀請法國MONIN大中華區研發顧問親自來台舉辦「2019秋冬飲品趨勢及應用分享會」，將華人飲品的消費最新趨勢及飲品運用技巧分享給台灣餐廳與飲品業者。

根據經濟部統計資料顯示，台灣飲料店產業蓬勃發展，營業額自2015年以來逐年攀升，至2018年已達962億元，平均每年都有成長8.9%，最新2019年的營業額統計資料顯示年增率持續達到4.8%，統計處的資料預期全年可望突破1,000億元，再創歷年的新高，且光飲料店數就達22,482家，其中七成飲料店集中在六都居多，顯示台灣飲品整體市場持續成長的動能。

綜合官方與市調資料可以觀察到，台灣飲料市場的商機一直非常活絡，消費需求的缺口仍持續存在，新品牌、新創意、新消費需求都在不斷出現當中。所以，開元食品作為專業的餐飲事業夥伴，總是想在最前端來滿足餐飲客戶求新求變的需求，此次安排與法國MONIN原廠合作舉辦2019秋冬飲品趨勢及應用分享會，希望藉由最新創意設計出符合秋冬市場的吸睛飲品。

MONIN大中華區研發顧問袁浚傑( Kit Yuen ) 分析也表示，透過MONIN在華人市場的趨勢觀察顯示，今年秋冬季的創意飲品將有機會掀起熱潮，雖然傳統經典熱飲不會消失，但具有創意與話題性的冷飲，會更加吸引消費者的青睞，而關鍵就在於花果風味的運用。