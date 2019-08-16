真空破壁果汁營養不分層 這款玫瑰粉金色調理機只有台灣有

2019-08-16 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



現代人注重健康養生，但在美味口感的要求上也不妥協。韓國廚房家電品牌HANSSEM推出了一款OZEN真空抗氧破壁食物調理機，運用專利真空高壓破壁技術，防止食材氧化，強力馬達更能將食材均勻粉碎，台灣還特別推出獨家限定色「玫瑰粉金」，強大功能與美型外觀統統兼顧。

OZEN真空抗氧破壁食物調理機，啟動後會先將內部抽為真空狀態，通過阻斷空氣和食材之間的接觸來防止氧化，真空狀態下攪打的果汁相較於一般調理機，也不易產生泡沫、分層的現象，更能維持食材的營養、喝起來的口感與看起來的色澤，且只要輕鬆一鍵即可全自動調理。

OZEN真空抗氧破壁食物調理機具有專利-80kPa強力真空技術，並能以每分鐘24,000轉的強力馬力，在Hexa304不銹鋼上下立體六片式刀頭下，進行高速攪打。透過真空壓力差達到食物破壁的分解技術，再運用高速強力馬達攪打，不管是果皮，冰塊，冷凍食品都粉碎得非常細膩，保存原有的纖維、植化素，輕鬆攝取食物的鮮美及營養，還能搭配專用真空儲物杯輕鬆攜帶飲用。而功能強大的OZEN除了用來調理各種冰沙、蔬果汁，打製冰淇淋、醬料、米豆漿及濃湯也都沒問題。