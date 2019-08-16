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真空破壁果汁營養不分層 這款玫瑰粉金色調理機只有台灣有

2019-08-16 09:39聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

現代人注重健康養生，但在美味口感的要求上也不妥協。韓國廚房家電品牌HANSSEM推出了一款OZEN真空抗氧破壁食物調理機，運用專利真空高壓破壁技術，防止食材氧化，強力馬達更能將食材均勻粉碎，台灣還特別推出獨家限定色「玫瑰粉金」，強大功能與美型外觀統統兼顧。

OZEN真空抗氧破壁食物調理機，啟動後會先將內部抽為真空狀態，通過阻斷空氣和食材之間的接觸來防止氧化，真空狀態下攪打的果汁相較於一般調理機，也不易產生泡沫、分層的現象，更能維持食材的營養、喝起來的口感與看起來的色澤，且只要輕鬆一鍵即可全自動調理。

OZEN真空抗氧破壁食物調理機具有專利-80kPa強力真空技術，並能以每分鐘24,000轉的強力馬力，在Hexa304不銹鋼上下立體六片式刀頭下，進行高速攪打。透過真空壓力差達到食物破壁的分解技術，再運用高速強力馬達攪打，不管是果皮，冰塊，冷凍食品都粉碎得非常細膩，保存原有的纖維、植化素，輕鬆攝取食物的鮮美及營養，還能搭配專用真空儲物杯輕鬆攜帶飲用。而功能強大的OZEN除了用來調理各種冰沙、蔬果汁，打製冰淇淋、醬料、米豆漿及濃湯也都沒問題。

品牌愛用者小禎出席活動時也表示：「甩肉成功的關鍵之一就是飲食，除了營養更要好喝。無論是之前瘦身或是現在保持身材，我在蔬果調理這部分離不開OZEN的幫忙。有一次早上趕著去錄節目，忘記喝掉打好的果汁，結果晚上回家，那杯在真空環境保存下的果汁竟然就像剛打好的一般，沒分層也沒氧化，令我大為驚豔。」

小禎出席活動分享OZEN真空抗氧破壁調理機使用心得。圖／雙喬國際提供
小禎出席活動分享OZEN真空抗氧破壁調理機使用心得。圖／雙喬國際提供
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OZEN真空抗氧破壁調理機，建議售價29,800元。記者黃筱晴／攝影
OZEN真空抗氧破壁調理機，建議售價29,800元。記者黃筱晴／攝影
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操作簡單，從抽真空到攪拌一鍵就能完成。記者黃筱晴／攝影
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果汁專利韓國

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