好市多員工爆美味麵包TOP5 揭密最佳食用撇步

2019-08-16 10:01 聯合新聞網 綜合報導



好市多的產品因為大量又便宜，讓不少人認為CP值很高，也深獲不少消費者的喜愛。近日有位自稱是好市多麵包部員工的女網友，在社群平台「Dcard」發文，表示自己剛應徵上這份工作，因為主管要求她要先試吃過後才能與客人介紹產品，因此她幾乎把好市多全品項的麵包都吃過了，她也整理出好市多前5名的麵包品項。

核桃葡萄麵包口感和餡料都扎實，而法國可頌和迷你可頌味道一樣，但口感不同。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

原PO表示第五名的麵包是「核桃葡萄麵包」，因為有高筋麵粉偏雜糧麵包的口感，料也很扎實，因此隨便咬都咬得到葡萄乾或核桃，而且當早餐可以把兩顆分成6等份，相當划算而且吃得飽。再來第四名的麵包是「法國可頌/迷你可頌」，這兩種的麵團是一樣的，味道也相同，但口感不同，原PO表示「我剪試吃時都吃大的，酥皮口感超好吃～」，想吃可頌皮酥的可以選擇買大的。

大理石麵包口感比吐司鬆軟且超有嚼勁，而杏仁脆餅則是有堅果香味，越嚼越香。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

接下來進入前三名，原PO認為她心中的第三名是「大理石麵包」，裡頭有奶油和巧克力口味，口感比吐司鬆軟且超有嚼勁。而第二名則是「杏仁脆餅」，脆餅混合了焦糖和杏仁的堅果味道， 起來脆脆甜甜，而且越嚼越香，但原PO也提醒它的糖分要注意，不要一次吃太多。

第一名則是「波蘿奶油泡芙」，這種泡芙好吃在菠蘿皮和菠蘿麵包的味道，比一般的菠蘿麵包口感更硬，而且內餡是用卡士達醬灌進去的，沒有太濃的鮮奶油味，更多的是奶油冰淇淋的味道，原PO也推薦「冰起來會像泡芙冰淇淋更好吃」。

波蘿奶油泡芙內餡用卡士達醬灌的，有濃厚的奶油冰淇淋的味道。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

文章一出後，引來許多老饕留言，很多人都大讚這些麵包很好吃，「葡萄核桃麵包好吃，之前吃別家的都又乾又硬，然後核桃邊吃邊掉，好市多的蠻濕潤的」、「杏仁脆餅有夠甜，一片接一片」、「可頌真的很好吃！」、「巧克力馬芬烤過之後超好吃⋯爆炸好吃」、「大理石麵包最好吃的是中間那個圈圈圓柱的部分，我都會先挖起來吃掉哈哈哈」

而原PO也提醒，這些前5名的麵包只要是沒有填充奶油類內餡的，都可以冷藏放一星期，冷凍也可以放兩到三個星期，要吃時再用微波爐 、烤箱、電鍋加熱就可以了。