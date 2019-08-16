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9種觀看列寧的方式 普普大師安迪沃荷將於倫敦富藝斯展出

2019-08-16 07:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

富藝斯拍賣行（Phillips）將於9月26日至10月4日期間於倫敦藝術空間展出一系列普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的《列寧》系列作品，包括以油畫、拼貼畫和紙本不同藝術手法的列寧肖像，都是來自安迪沃荷的出版商暨代理畫廊Galerie Klüser的收藏。安提沃荷讓絲網印刷成為主流藝術手法，改變了20世紀後期版畫的發展，地位舉足輕重。安迪沃荷的《列寧》系列包括8幅版畫和絲網版畫，以及一幅油畫。

Galerie Klüser的創始人Bernd Klüser可以說是促成這系列作品誕生的推手。安迪沃荷生平最後一系列人物肖像畫選擇了以列寧為主題，主因Bernd Klüser於1986年春天向安迪沃荷展示一幅獨特的列寧肖像而起，而該肖像將列寧描繪成一位極有自信的年輕領導人，畫中的叢書則點出了他知識分子和政治理論家的身份。「當時我們計劃一個為期兩年的合作計畫，希望擺脫沃荷所呈現美國日常生活的刻板印象作品，朝著全新的方向發展。 」自從1970年成立「Editions Schellmann& Klüser」、呈現德國前衛藝術家波依斯（Joseph Beuys）的版畫以來，1978年正式成立的Galerie Klüser是版畫世界的先驅。

安迪沃荷1986/7年作 《列寧》 ，壓克力、絲網版畫、油畫帆布。圖／富藝斯提供
安迪沃荷1986/7年作 《列寧》 ，壓克力、絲網版畫、油畫帆布。圖／富藝斯提供
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安迪沃荷1986/7年作《列寧》 ，絲網版畫、單刷。圖／富藝斯提供
安迪沃荷1986/7年作《列寧》 ，絲網版畫、單刷。圖／富藝斯提供
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安迪沃荷1987年作《列寧》，拼貼、絲網版畫、手工紙。圖／富藝斯提供
安迪沃荷1987年作《列寧》，拼貼、絲網版畫、手工紙。圖／富藝斯提供
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安迪沃荷1986/7年作 《列寧》 ，拼貼、絲網版畫、手工紙。圖／富藝斯提供
安迪沃荷1986/7年作 《列寧》 ，拼貼、絲網版畫、手工紙。圖／富藝斯提供
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藝術家倫敦德國

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