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中秋烤和牛！乾杯、老乾杯「和牛組合餐」　還有夢幻「藍龍蝦」海鮮鍋

2019-08-16 00:29聯合報 記者陳睿中╱即時報導

隨著中秋節即將到來，乾杯燒肉居酒屋、老乾杯集結日本、澳洲和牛、伊比利豬等食材，搭配中秋限定新品，推出「中秋和牛套餐」；而黑毛屋本家，也推出「豪華海陸雙人套餐」，讓民眾亦可透過圍爐來度過中秋佳節。

乾杯自9月6日至9月22日期間推出「中秋大滿足套餐」，內含有MBS7-9+澳洲和牛6種組合，搭配伊比利豬3拼，以及特選厚切牛舌、牛五花等多種部位，讓民眾一次可以吃到10種不同的肉品滋味。另還有中秋限定的「月見果香帕瑪火腿」以及「鮭魚下巴柚庵燒」等新品，雙人套餐2,480元、三人套餐3,580元。9月12日至15日，晚上7點前買單離場，享現切澳洲和牛沙朗芯牛排9折；晚上9點後，單杯生啤酒、梅酒、Highball系列享買1送1。

和牛專門店「老乾杯」，於9月6日至9月22日期間推出「中秋和牛宴」，內含A5級日本和牛、MBS7-9+澳洲和牛、Bellota等級伊比利豬等10種頂級肉品組合，讓民眾享受不同部位的滋味，每人2,180元。老乾杯也為中秋推出「柚香栗子炊飯」、「柚香雪貝」等新品，各為120元、140元，另外還有使用柚子元素的兩款調酒飲品，增添中秋色彩。9月12日至15日，晚上7點前買單離場，享現切MBS 7-9+澳洲和牛肋眼牛排9折；晚上9點後，單杯清酒享買1送1。

和牛鍋物「黑毛屋本家」於9月6日至22日期間，推出「豪華海陸雙人套餐」，同時擁有涮涮鍋與壽喜燒兩種湯頭，囊括「A5日本和牛紐約客」搭配「龍蝦海鮮拼盤」，海鮮特選用「法國藍龍蝦」，肉質鮮嫩、味濃，再搭配日本北海道生食級大干貝、季節鮮魚等多種海鮮與配餐，雙人份3,980元。

老乾杯推出中秋和牛宴，每人2,180元。圖／乾杯提供
老乾杯推出中秋和牛宴，每人2,180元。圖／乾杯提供
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乾杯的中秋大滿足套餐，雙人份2,480元。圖／乾杯提供
乾杯的中秋大滿足套餐，雙人份2,480元。圖／乾杯提供
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黑毛屋本家推出「豪華海陸雙人套餐」，雙人份3,980元。圖／乾杯提供
黑毛屋本家推出「豪華海陸雙人套餐」，雙人份3,980元。圖／乾杯提供
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中秋節澳洲肉品

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