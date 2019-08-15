蔡依林PortsPURE霸氣格紋外套好帥 鬼鬼不對稱洋裝變身俏麗學生妹 2019-08-15 23:59
聯合報 記者
楊詩涵
╱即時報導
炎熱夏日讓人想出門度假，Ports 1961的副線品牌PortsPURE以別致剪裁和清爽的條紋、色彩，營造夏季穿搭的舒爽視覺，成為女星們的出遊造型；此外，Ports 1961的老爹鞋，也成為梁洛施、碧昂絲的潮流穿搭。
PortsPURE延伸主線，以解構來創作一衣多穿的實用單品，運用綁帶、鈕釦的設計，帶來衣服的多樣穿法，2019春夏以「優雅假期」為主題，主要是立體剪裁、俐落輪廓和輕盈色系的表現，大玩不對稱、綑綁設計，蔡依林日前在西班牙度假時，就穿了PortsPURE水洗雙色拼接
；在澳洲度假的方志友，則是身穿暖黃色條紋上衣，將衣服交叉纏繞、露出一截性感腰身，牛仔褲與蔡依林同款，整體感是年輕活力的氣息。鬼鬼則是選穿不對稱洋裝，搭配LONGCHAMP x NENDO系列三角錐手袋，洋溢校園清新風。 牛仔褲
除了柔美的夏日風采，PortsPURE亦不乏帥氣單品，例如蔡依林曾以黑白格紋拼接西裝外套帶來搶眼的表現，孫燕姿則是以Slogan秋冬款T恤映襯她俐落的個性。此外，Ports1961的最新老爹鞋系列Lace42，也是女星梁洛施、碧昂絲都選穿的時髦鞋款，42條相互交織如流蘇般的鞋帶是最大特色，看似厚重，實則由質地輕盈、舒適的透氣面料製成，除了純白色款，MINOSHIN美之心引進了彩虹限定版的Lace42，更為炫目。
Ports 1961 Lace42彩虹限定版，售價27,300元。圖／MINOSHIN美之心提供 分享 蔡依林在機場穿著PortsPURE黑白格紋拼接西裝外套，售價22,800元。圖／PortsPURE提供 分享 蔡依林日前到西班牙旅遊，選穿PortsPURE水洗雙色拼接牛仔褲，售價12,080元。圖／取自IG 分享 鬼鬼身穿黃藍條紋不對稱洋裝14,800元，搭配LONGCHAMP x NENDO三角錐小羊皮小型手袋，售價17,000元。圖／取自IG 分享 蔡依林在機場穿著PortsPURE黑白格紋拼接西裝外套，售價22,800元。圖／PortsPURE提供 分享 路嘉怡穿著PortsPURE短版條紋上衣，小露性感蠻腰。圖／取自臉書 分享 方志友在澳洲度假時穿著PortsPURE黃色條紋纏繞衛衣10,800元、水洗雙色拼接牛仔褲12,080元。圖／取自IG 分享 蔡依林在機場穿著PortsPURE黑白格紋拼接西裝外套，售價22,800元。圖／PortsPURE提供 分享 碧昂絲穿Ports 1961最新鞋款Lace42老爹鞋。圖／MINOSHIN美之心提供 分享 碧昂絲穿Ports 1961最新鞋款Lace42老爹鞋。圖／MINOSHIN美之心提供 分享 女星梁若施選穿Ports 1961的大衣與Lace42鞋款。圖／取自IG 分享 Ports 1961 Lace42老爹鞋，價格27,300元。圖／MINOSHIN美之心提供 分享 方志友在澳洲度假時穿著PortsPURE黃色條紋纏繞衛衣10,800元、水洗雙色拼接牛仔褲12,080元。圖／取自IG 分享 鬼鬼身穿黃藍條紋不對稱洋裝14,800元，搭配LONGCHAMP x NENDO三角錐小羊皮小型手袋，售價17,000元。圖／取自IG 分享
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