蔡依林PortsPURE霸氣格紋外套好帥 鬼鬼不對稱洋裝變身俏麗學生妹

2019-08-15 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



炎熱夏日讓人想出門度假，Ports 1961的副線品牌PortsPURE以別致剪裁和清爽的條紋、色彩，營造夏季穿搭的舒爽視覺，成為女星們的出遊造型；此外，Ports 1961的老爹鞋，也成為梁洛施、碧昂絲的潮流穿搭。

PortsPURE延伸主線，以解構來創作一衣多穿的實用單品，運用綁帶、鈕釦的設計，帶來衣服的多樣穿法，2019春夏以「優雅假期」為主題，主要是立體剪裁、俐落輪廓和輕盈色系的表現，大玩不對稱、綑綁設計，蔡依林日前在西班牙度假時，就穿了PortsPURE水洗雙色拼接牛仔褲；在澳洲度假的方志友，則是身穿暖黃色條紋上衣，將衣服交叉纏繞、露出一截性感腰身，牛仔褲與蔡依林同款，整體感是年輕活力的氣息。鬼鬼則是選穿不對稱洋裝，搭配LONGCHAMP x NENDO系列三角錐手袋，洋溢校園清新風。