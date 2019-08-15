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辣椒膏炒海瓜子、鹹蛋炒透抽！米其林泰菜「baan」新菜滿是海鮮味

2019-08-15 23:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

來自以曼谷，由米其林星級主廚Thitid Tassanakajoh所打造的泰國料理餐廳「baan」，近期新推出鹹蛋炒透抽、辣椒膏炒蝦等多款全新的料理，藉由泰國辣油、咖喱粉、薑黃粉等不同的辛香料調味，搭配沙母、海瓜子、大蝦等海鮮食材，勾勒出南洋滋味，刺激夏季時的味蕾。

被稱為「Chef Ton」的 Thitid Tassanakajoh，在泰國經營有「Le Du」餐廳，被評選為亞洲50大最佳餐廳的第14名，並且擁有米其林一星的肯定。baan則是Chef Ton以家常口味為基礎所打造的新品牌，在泰國已經獲得連2年的米其林必比登推介，並且於2018年12月正式登台，在台北成立首間海外分店。

不同於在台開幕時，多以「肉」為主角，本次新菜單以「海鮮」為最大亮點。「鹹蛋炒透抽」為曼谷店的人氣菜色，透過新鮮透抽、鹹蛋黃，還有蠔油、辣油、蒜頭等佐料的調味，帶來鹹中帶甜的開胃滋味，每份480元。以泰國乾辣椒、羅望子、椰糖等食材調味的辣椒膏，則可創造出「辣椒膏炒蟹」、「辣椒膏炒海瓜子」等料理，辛辣刺激中又帶著均衡的清爽感。

除此之外，還有黃咖喱炒海鮮、黃咖喱炒沙母、鳳梨海鮮炒飯等等不同的海鮮料理，售價自420元起。嗜吃肉類的民眾，也有透過羅望子、魚露、椰糖與檸檬汁調味的「泰式烤豬肉串」，鹹香中帶著甜與微酸，頗有泰式街頭風采，帶來另一種用餐的樂趣。

黃咖喱炒海鮮，每份480元。記者陳睿中／攝影
黃咖喱炒海鮮，每份480元。記者陳睿中／攝影
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辣椒膏炒蝦，每份680元。記者陳睿中／攝影
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鹹蛋炒透抽，每份480元。記者陳睿中／攝影
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辣椒膏炒海瓜子，時價。記者陳睿中／攝影
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泰式烤豬肉串，每份280元。記者陳睿中／攝影
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鳳梨海鮮炒飯，每份420元。記者陳睿中／攝影
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泰國米其林曼谷

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