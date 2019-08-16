SEIKO LUKIA 葉星辰氣質爆表

2019-08-16 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱專題報導



葉星辰穿Maje雙口袋腰扣皮衣，配戴太陽能SUT390J1腕表16,800元。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

我們從「三明治女孩的逆襲」認識她的傻氣，到了「男神時代」又成為一個直率的女孩。葉星辰說「導演只要喊『Action！』時，我就會變成那個人。但一喊『卡』，我就會秒出戲。」甜美外表下的她，除了正面、爽朗的個性之外，其實對演戲仍有很多自己的想法。

葉星辰穿著RED Valentino印花百摺洋裝，搭配SEIKO LUKIA系列SSA794J1經典機械腕表19,000元。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

因為「男神時代」殺青，葉星辰表示，最近都在休息、瘋狂運動。她提到，從2011年出道，演戲仍是她最喜歡的工作，葉星辰說「就像觀眾在看電影一樣，會有一個魔力，你會被這個角色吸進去。此次在拍攝「男神時代」時，導演也啟發了她許多的可能，還透露幾場哭戲，原本很擔心自己做不到位，結果到了現場，在導演的帶戲下「我就爆哭了」。

SEIKO LUKIA系列SSA794J1經典機械腕表，鍍玫瑰金色不鏽鋼表殼、表鍊，鏤空的表盤可透視機芯的運轉，19,000元。 圖／SEIKO提供 分享 facebook

葉星辰還自認跟「明天愛」這個角色有著相似的個性，很做自己，對想要爭取的事情，很敢去把握。「我以前覺得好像不是，演完這齣戲才發現，咦！我好像也是這樣的人」。不過受限於外型，葉星辰坦言，現在比較難接到要演成熟的角色，可是會往那個方向努力。像是成為她的偶像綾瀨遙那樣，「她是一個很成熟、知性的女性，站在你面前的時候會覺得『哇！』希望自己會成為那樣的一個演員，等我再過五年、十年的話」。

SEIKO LUKIA系列太陽能SUT390J1腕表，鍍玫瑰金色不鏽鋼表圈，搭載太陽能環保機芯，永不需更換電池，16,800元。 圖／SEIKO提供 分享 facebook

而此次在拍攝時，葉星辰意外透露，首次嘗試在造型上搭配手表，看到了SEIKO的LUKIA腕表，也勾起她的回憶，自曝曾經收過品牌手表，還是當時男朋友送，後來研究後知道有比較一般設計，也有很女生的，笑說「像今天戴的，我就覺得突然變得好有氣質的感覺」。而且葉星辰偏好玫瑰金SSA794J1經典機械腕表設計，她表示「我也沒有這種比較Lady的款式，覺得這只表，在出席一些場合活動，是可以擁有的，馬上提升氣質」。