亞尼克YTM進駐北捷一週年 邀「柴語錄」耍萌將機台換新裝

2019-08-15 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



蛋糕甜點品牌「亞尼克」進駐北捷「智慧生活站」行列，至今營運滿一週年。主打「簡單便利快速購，3分鐘即刻享受」的YTM，於車站設置自動化儲存及販售設備，作為品牌實體店的延伸，提供每日搭乘捷運民眾，於線上訂購、現場取貨購買商品。適逢一週年，更跨界邀請2019北捷文化宣傳大使「柴語錄」同慶，將包裝、YTM耍萌變身換新裝。9/16前於YTM購買生乳捲，還能獲得50元折價券邀粉絲同慶。

亞尼克董事長吳宗恩表示，一年來發現YTM新族群的輪廓，有別於實體門市，YTM客群年輕化、男性族群的提升、喜好新鮮事物的特性等，讓YTM不在僅是通路，也是品牌溝通的媒介，話題性的營造創造許多人自主關注、曝光，也開啟跨界合作的契機。亞尼克YTM訴求提供大眾更新穎便利的消費體驗，高規格打造YTM全程作業控管流程，包含每日由專人進行巡檢、清潔、產品進退貨管理。同步藉由專人遠端監控機台恆溫與營運狀況，確保產品良好狀態及穩定出貨。