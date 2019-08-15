網購獨家！STAYREAL《Garena傳說對決》限量聯名潮T快下單

2019-08-15 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



由五月天主唱阿信及藝術家不二良共同創立的服飾品牌STAYREAL，今夏首次進軍手遊產業，與席捲全球的電競手遊《Garena傳說對決》跨界合作，以遊戲中5大人氣角色為概念首創英雄Q版肖像，推出中性極限量聯名潮T、手機繩、手機支架等商品。蝦皮購物看好跨界聯名商機，參與這項超強聯名企畫，成為獨家電商合作夥伴，8月16日起在蝦皮商城「STAYREAL官方直營」限量開賣「STAYREAL X Garena傳說對決」聯名商品，除了滿499元可享免運限時優惠，更有蝦皮購物獨家美國popsockets手機支架加碼送。

蝦皮購物觀察發現，每逢潮牌聯名系列商品開賣就會掀起搶購熱潮，不僅開賣首周強勢攻上熱搜關鍵字榜單，相關商品也創下單月熱銷突破4,000件的成績。本次除了做為獨家電商合作夥伴販售「STAYREAL X Garena傳說對決」聯名商品，消費者還可於STAYREAL指定門市掃描蝦皮商城「STAYREAL官方直營」專屬QR code，線下串流至線上平台，一鍵下單輕鬆買到蝦皮購物獨售款「傳說對決公仔T（白） 」，預計將提升近40倍流量成長。