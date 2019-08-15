台灣之光！8品牌進擊巴黎設計展

2019-08-15 19:35 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



行前記者會幫自己加油，準備前進巴黎設計展榮耀台灣。（photo by祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 本土工藝設計將在巴黎閃耀！9月8大品牌將代表台灣進駐巴黎時尚家居設計展，要讓全世界看見台灣之美。其中亮點之一在於「利希亞」品牌，深膚色的史瓦帝尼姊妹花擔任創意大使，把原住民與友邦傳統融為一體。另有新奇的軟水泥小物，利用橡膠混製結合設計感，做成零錢包、名片夾甚至筆筒，可賞可玩、手感充滿驚喜。

友邦設計師愛台灣

代言「利希亞」（LIHIYA）的姊妹是史瓦帝尼人，因父親是外交官而學得流利中文，姐姐「多美麗」（音譯）、妹妹「特別美麗」（Tivamile），解說紅色系是古代史瓦帝尼（舊名史瓦濟蘭）國王的代表色，與原住民風格結合的特殊設計，展現對母國與友邦同等的熱愛。

全球三大設計展之一

法國巴黎時尚家居設計展迄今超過24年歷史，是全球家具家飾精品的指標展會也是頂級買家、藝術經紀人及設計師必朝聖的展覽，為全球三大設計展之一。來自144個國家的參與者（比法國本地人更多），3000個以上參展品牌、高達9萬名參觀訪客。臺灣館「Taiwan Crafts & Design」位於5A館的指標設計展區，展期為9月6日至10日，會場接近戴高樂機場。

本次參展8大品牌：「寶象」多以自然界作為發想，典雅輪廓搭配艷麗陶瓷釉燒工法；「軟水泥生活實驗室」獨家的軟水泥材質，顛覆視覺觸覺既定印象；「魂生製器」極簡純粹美學，傳遞臺灣東岸生活工藝美學；「木趣設計」用動物來和世界溝通，傳達出無國界的保育概念。

「獨樹依織」結合樹皮布與當代織物，再現阿美族樹皮衣文化；「弟朋」來自臺灣的阿美族，呈現部落與崇尚自然；「利希亞」致力時尚服飾設計，幫助全球原住民與弱勢婦女；「暖石心」強調花蓮在地媒材技術，小量精製石材的永續精神。

【更多精采內容，詳見 】