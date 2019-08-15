親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

硝煙彌漫的反送中直播 我們真的「看」清事實了？

等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

STAYREAL X 電競傳說對決 五大英雄Q版肖像超萌亮相

2019-08-15 19:12聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

當本土潮牌遇上電競王者會擦出怎樣的火花？由五月天阿信及藝術家不二良共創的服飾品牌STAYREAL，與電競手遊《Garena傳說對決》跨界合作，以遊戲中五大人氣角色為概念首創英雄Q版肖像，搶先亮相聯名潮T、手機繩及手機支架等，相信能吸引粉絲目光！

STAYREAL這次以傳說對決中五大人氣夯角凡恩、克里希、刀鋒寶貝、莫托斯、愛麗絲為靈感，保留角色原有細節，重新打造出更親和、可愛的造型，並以全新Q版英雄肖像結合文字標語，推出黑白雙色中性「傳說對決公仔T」、「傳說對決公仔帆布袋」及玩家必備「傳說對決公仔手機繩」。此外，還結合五位英雄帥氣型格與時下最夯的Logo元素，打造中性「傳說對決聯名T」。

全系列聯名商品除「傳說對決公仔T－白」款式將於蝦皮購物獨家販售外，皆可於STAYREAL官方網站以及STAYREAL西門店、STAYREAL一中店及STAYREAL堀江店三家實體門市購買。

而蝦皮購物除獨家販售「傳說對決公仔T－白」款式外，STAYREAL也與美國知名手機支架品牌PopSockets合作，將獨創英雄Q版英雄肖像融入手機支架設計，於上市期間，凡是在蝦皮商城STAYREAL官方旗艦店消費滿1,500元（需含一件傳說對決聯名商品），隨機贈送乙個，送完為止。

(左起)STAYREAL主理人不二良、Garena台灣區總經理陳逸軒、傳說對決產...
(左起)STAYREAL主理人不二良、Garena台灣區總經理陳逸軒、傳說對決產品負責人丁至剛、蝦皮購物流行暨商務開發部副總監張玲蘭出席跨界合作活動。圖／STAYREAL提供
分享
STAYREAL X 傳說對決聯名全系列商品。圖／STAYREAL提供
STAYREAL X 傳說對決聯名全系列商品。圖／STAYREAL提供
分享
傳說對決公仔T (黑) ，售價1,080元。圖／STAYREAL提供
傳說對決公仔T (黑) ，售價1,080元。圖／STAYREAL提供
分享
傳說對決公仔帆布袋 ，售價680元。圖／STAYREAL提供
傳說對決公仔帆布袋 ，售價680元。圖／STAYREAL提供
分享

蝦皮購物藝術家

相關新聞

趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14

撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01

亞尼克YTM進駐北捷一週年 邀「柴語錄」耍萌將機台換新裝

2019-08-15 20:14

網購獨家！STAYREAL《Garena傳說對決》限量聯名潮T快下單

2019-08-15 19:50

台灣之光！8品牌進擊巴黎設計展

2019-08-15 19:35

食材凍鮮靠它！台灣三洋直立式冷凍櫃 采晶玻璃時尚有型

2019-08-15 19:07

中與志迴轉壽司手捲比買一送一划算、壽司加量不加價 限定優惠只在這間百貨

2019-08-15 18:52

服中藥能吃水果嗎？中醫師這樣說

2019-08-15 17:57

經典設計添新意！寶璣女表變前衛 海瑞溫斯頓不簡單

2019-08-15 17:45

18歲西班牙七項全能好手「創紀錄」 成RICHARD MILLE最年輕品牌摯友

2019-08-15 17:38

OZI戴百萬崑崙表登台獻唱 驚險演出「掉表」戲碼

2019-08-15 16:59

怡客咖啡25周年 明起6天全飲品買一送一

2019-08-15 16:56

「我是女兒的大芭比 」 隋棠穿Jimmy Choo分享美腿養成術

2019-08-15 16:33

GU這款鞋年賣170萬雙 改良版正式在台上市

2019-08-15 15:56

Mister Donut「愛文芒果季」新品買2送1 限時優惠兩周

2019-08-15 15:52

動靜皆宜！中華電信基金會籃球營小朋友參與藝術美學

2019-08-15 15:25

板橋巷仔內的人氣甜點「Ponpie澎派」快閃板橋車站 還有2款首賣快衝一波

2019-08-15 13:02

LV再推精品球款！全球限量112個聯名橄欖球 只有日本買得到

2019-08-15 11:41

追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21

曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場

2019-08-15 10:48

創紀錄！台灣史上最大單桶威士忌拍賣會 總金額超過1千7百萬

2019-08-15 10:48

趙無極甲骨文時期巨作《銀河-09.11.1956》月底登台展出

2019-08-15 10:36

24小時募資破300%！蒐集日本超過千位女性意見製成的皮夾

2019-08-15 09:52

30年經驗咖啡職人 從選豆、沖煮告訴你何謂「精品咖啡」

2019-08-15 09:43

信義店限定！TGI FRIDAYS周三炭烤豬肋排買1送1

2019-08-15 07:29

夏季飲品新選擇！「雀巢冷萃咖啡」小7獨賣

2019-08-15 04:09

森／CASA推神器 中秋烤肉很文青

2019-08-15 00:11

CNFlower西恩設計 101洋溢綠色風情

2019-08-15 00:09

並蹦叫！雞佛、腰子「無限吃到飽」　天外天幫男友補身體

2019-08-14 23:56

IKEA 2020年度型錄新登場！近200項商品「再創低價」最高降5成

2019-08-14 22:19

LV全新女香Cœur Battant 西洋梨、埃及茉莉交織的怦然心動

2019-08-14 21:17

夏季冰飲再一發！全家便利商店「焦糖珍珠Q奶」、「芒果牛奶酷繽沙」消暑登場

2019-08-14 19:47

迪麗熱巴穿Sergio Rossi黑色跟鞋超美 Krystal穿Stuart Weitzman變身小女人

2019-08-14 19:17

穿性感蕾絲裝 長腿名媛董若彤險露美臀微笑線

2019-08-14 18:49

C羅代言蝦皮購物「9.9超級購物節」！全球7國粉絲直播見面會快鎖定

2019-08-14 18:45

IKEA「戰斧豬排」、「香辣小龍蝦盤」、「蘿蔔糕」新上菜！「香蕉霜淇淋」9月1日開賣

2019-08-14 18:07

台灣之星中元限定！加LINE領發財券 辦方案再送家樂福購物金

2019-08-14 17:50

航向偉大的航道吧！PUMA聯名海賊王 千陽號變身潮鞋

2019-08-14 17:28

最讓人期待的聯名要來了！FENDI攜手PORTER潮流包 台灣也買得到

2019-08-14 17:23
看更多

熱門文章

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54

新北再增1例登革熱！永和55歲男為首例病例同事

2019-08-15 09:54

韭菜切絲、蒜頭拍打入菜 對身體有這些好處

2019-08-15 07:09

火龍果紅白肉纖維有差 營養師教你如何吃

2019-08-15 12:49

每日星座運勢／金牛事情都順利無比 愛情遇追求者

2019-08-15 00:00

妻存400萬每年出國5次 夫一人扛起家用欠債千萬

2019-08-15 15:33

注意劇烈天氣！ 吳德榮：觀察下周熱擾動

2019-08-15 07:21

人生大轉彎！百萬年薪房仲改開砂石車 又變客運駕駛

2019-08-15 10:21

這隻512歲鯊魚比莎士比亞還老 長壽基因待研究

2019-08-15 09:46

曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場

2019-08-15 10:48

撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01

台北惡棍再槓一芳：「混充越南茶」、「報關驗出農藥殘留」

2019-08-14 21:54

密集閃電對流胞恐移入 彭啟明：提高警覺

2019-08-15 07:47

桃機三航廈流標多次 林佳龍：不排除解約

2019-08-15 14:10

森永牛奶糖確定含奶 食藥署改列合格

2019-08-15 00:05

影／同事也中鏢！ 新北出現首起登革熱群聚 感染地汐止或文山

2019-08-15 10:31

再拋北宜高鐵 林佳龍：打造環島鐵公路

2019-08-15 14:07

【女性心聲】珍妮佛／嫁給了一個醫生

2019-08-15 06:00

柯羅莎颱風直撲日本！各家航空公司航班異動總整理

2019-08-14 23:20

緬甸淪陷確診非洲豬瘟！15日起帶豬肉入台罰20萬元

2019-08-14 23:16

追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21

麥當勞貴又吃不飽？ 網友分享省錢方法還能吃飽

2019-08-15 18:42

「台北惡棍」槓一芳！總部回擊：資料經剪貼 保證100%台灣茶葉

2019-08-14 22:04

影／俄男伸手想逗野生小熊 手被咬住差點被拖走

2019-08-15 10:44

颱風柯羅莎影響 15日往返日本航班異動多

2019-08-14 21:38

老公擁「最強小三」入睡 狗狗還露出勝利者笑容

2019-08-15 14:57

整理包／聞蚊色變！登革熱嚴重可致命 傳染途徑和症狀看過來

2019-08-15 15:21

台南再添1本土登革熱 鐵路沿線已出現3例

2019-08-15 09:59

今年吃得到泰國新鮮山竹嗎？防檢局說就差這一步

2019-08-15 19:22

【心情點滴】遊俠／歲月的衣裳

2019-08-15 06:00

新北爆首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 23:15

睡覺也會影響健康 這4大禁忌你中了幾個?

2019-08-15 16:46

IKEA 2020年度型錄新登場！近200項商品「再創低價」最高降5成

2019-08-14 22:19

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／郝思嘉、韓美蘭、林黛玉與史湘雲

2019-08-15 06:00

報告早7月就出爐！森永牛奶糖查核耗近1個月才確認含奶

2019-08-15 12:48

15公尺巨無霸藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節17號絢麗登場

2019-08-15 07:30

森永牛奶糖風波烏龍一場 食藥署：已證實有加奶

2019-08-14 22:12

並蹦叫！雞佛、腰子「無限吃到飽」　天外天幫男友補身體

2019-08-14 23:56

桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年

2019-08-15 10:41

夏季飲品新選擇！「雀巢冷萃咖啡」小7獨賣

2019-08-15 04:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top