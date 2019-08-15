STAYREAL X 電競傳說對決 五大英雄Q版肖像超萌亮相

2019-08-15 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



當本土潮牌遇上電競王者會擦出怎樣的火花？由五月天阿信及藝術家不二良共創的服飾品牌STAYREAL，與電競手遊《Garena傳說對決》跨界合作，以遊戲中五大人氣角色為概念首創英雄Q版肖像，搶先亮相聯名潮T、手機繩及手機支架等，相信能吸引粉絲目光！

STAYREAL這次以傳說對決中五大人氣夯角凡恩、克里希、刀鋒寶貝、莫托斯、愛麗絲為靈感，保留角色原有細節，重新打造出更親和、可愛的造型，並以全新Q版英雄肖像結合文字標語，推出黑白雙色中性「傳說對決公仔T」、「傳說對決公仔帆布袋」及玩家必備「傳說對決公仔手機繩」。此外，還結合五位英雄帥氣型格與時下最夯的Logo元素，打造中性「傳說對決聯名T」。

全系列聯名商品除「傳說對決公仔T－白」款式將於蝦皮購物獨家販售外，皆可於STAYREAL官方網站以及STAYREAL西門店、STAYREAL一中店及STAYREAL堀江店三家實體門市購買。