食材凍鮮靠它！台灣三洋直立式冷凍櫃 采晶玻璃時尚有型

2019-08-15 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



不管是因為炎熱夏季採購冰品囤貨隨時消暑，還是滿足忙碌現代家庭一次採購一週食材的完美保鮮需求，購買專用冷凍櫃作為家中第二台冰箱已成為現今新趨勢。

台灣三洋推出新型態直立式風扇式無霜冷凍櫃SCR-165F，有別於以往傳統冷凍櫃長得中規中矩的設計，新款直立式冷凍櫃採用時尚的采晶強化玻璃門扉，不僅擦拭清潔輕鬆，更防刮耐磨，波浪紋設計更顯高雅簡約質感。機體窄身設計不佔位，觸控式溫度控制面板與隱藏式側拉門把設計，更完美融入並襯托家中各式設計風格。

直立式風扇式無霜冷凍櫃SCR-165F，精準掌握食材情況，搭載風扇循環冷流系統，自動除霜，食材恆鮮，使用更加方便；活動式透明抽屜設計，空間彈性輕鬆管理，方便食材保鮮與分類，易收納、好管理。對於海鮮、肉類等需要急速冷凍封存鮮甜美味的食材，透過觸控面板上的「急凍」功能，更能讓食材鮮度及營養完整凍結。並提供智能警示提醒，更有效避免能源浪費。

消費者對於冷凍櫃的需求比以往更加頻繁，對於食品的保存要求也更高。165L容量特別適合一般家庭收納從量販賣場一次採購的大份量食材，除了可透過冷凍櫃保持新鮮原味、維持肉質緊實之外，活動式透明分層抽屜的收納設計，便於分類存放，也容易管理，所有食材一目瞭然、輕鬆拿取。另外，現代媽媽也都認知到母乳哺育對於嬰兒成長很重要，使用冷凍櫃完善保存珍貴的母乳已為顯學；或可使用冷凍櫃保存大量的團購美食，獨立冷凍櫃都是聰明保鮮的法寶。