有看過這麼時尚的手遊嗎？快來挑戰Gucci桌球大賽
你喜歡玩遊戲嗎？時尚品牌Gucci應用程式（Gucci App）又推出新的主題遊戲，融合品牌在設計上最鍾愛的復古風，以七、八○年代著名的電子遊戲為靈感，讓使用者可以透過互動娛樂模組Gucci遊戲廳（Gucci Arcade）感受玩遊戲的樂趣，回到兒時無憂無慮的時光。
Gucci Arcade前陣子推出第一款《Gucci Bee》遊戲，改造經典的八○年代小精靈遊戲換上品牌標誌性的蜜蜂，玩家要引領困在迷宮的蜜蜂通過3個難度遞增的關卡並收集徽章和探索特別元素可贏得額外加分。近日第二款遊戲《Gucci Ace》登場，利用3個不同畫風的桌球關卡傳遞回首過往、活在當下、展望明天3大理念，關卡一致敬往日的8位元復古遊戲，關卡二則是代表遊戲機盛行的時代，而關卡三則面向未來，強調科幻虛擬手機遊戲。
透過遊戲，還能更深入了解Gucci，主題分類的隱藏徽章講述著品牌故事，玩家可收集徽章並將徽章放置在特別紀念品陳列櫃中，在遊戲結束後玩家可通過排名看到自己在全球高分玩家排行榜中的名次，得分和徽章也可分享至任何社群網站和即時通訊平台。此外，用戶還可以使用專為這兩款遊戲設計的特別版封面當作螢幕桌布，Gucci Arcade也會陸續再推出更多新遊戲。
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