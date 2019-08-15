有看過這麼時尚的手遊嗎？快來挑戰Gucci桌球大賽

2019-08-15 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Gucci Arcade近日推出第二款遊戲《Gucci Ace》。圖／Gucci提供 分享 facebook 你喜歡玩遊戲嗎？時尚品牌Gucci應用程式（Gucci App）又推出新的主題遊戲，融合品牌在設計上最鍾愛的復古風，以七、八○年代著名的電子遊戲為靈感，讓使用者可以透過互動娛樂模組Gucci遊戲廳（Gucci Arcade）感受玩遊戲的樂趣，回到兒時無憂無慮的時光。

Gucci Arcade前陣子推出第一款《Gucci Bee》遊戲，改造經典的八○年代小精靈遊戲換上品牌標誌性的蜜蜂，玩家要引領困在迷宮的蜜蜂通過3個難度遞增的關卡並收集徽章和探索特別元素可贏得額外加分。近日第二款遊戲《Gucci Ace》登場，利用3個不同畫風的桌球關卡傳遞回首過往、活在當下、展望明天3大理念，關卡一致敬往日的8位元復古遊戲，關卡二則是代表遊戲機盛行的時代，而關卡三則面向未來，強調科幻虛擬手機遊戲。