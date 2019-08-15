1瓶抵3瓶！香奈兒「醇萃緊緻彈力精萃」涵蓋抗老、保濕與修護 臉與手都照顧到！

2019-08-15 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



對女人來說，年紀就像是一趟不能回頭的旅程，所以在旅程中，我們更要好好的呵護自己，讓這趟旅程可以過得更精緻、完美。

現代人煩惱就是，沒時間好好照顧自己，更別說要如何保養自己的肌膚，從臉上肌膚很快能看出歲月的跡象，就如同樹幹的年輪，一年生一圈。

仰賴科技發達，但我們也不停追求更自然的方式呵護自己，香奈兒新推出的「3.5-DA 醇萃緊緻彈力精萃」抓準現在人的需要，給予妳最天然的呵護。

香奈兒研究團隊運用其明星技術「多重精密分餾科技」，萃取出植物精華黑薄荷PFA複合物、草本紫花苜蓿萃取，以及含有乳油木果油、玻尿酸、甘油，高達93％的天然成分，正是滿足肌膚所需求的補充，質地輕盈好吸收。

而且一罐滿足對於抗老、保濕、修護，集合這幾項重點功能，最重要是最近大家都在討論，「對抗外在環境傷害」的議題，香奈兒團隊也貼心為大家想到，這些成分抵禦外在傷害也有很不錯的效果喔！

臉部的肌膚固然是非常重要的保養地帶，許多人常忽略是「手保養」，當妳有張年輕漂亮的臉蛋，卻伸出粗糙的手與人握手，馬上就好尷尬。