中與志迴轉壽司手捲比買一送一划算、壽司加量不加價 限定優惠只在這間百貨

2019-08-15 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



壽司控準備吃起來，「中與志迴轉壽司」於台北SOGO復興店city’super全新回歸，慶祝改裝新開幕，即日起至8/25前推出好康優惠，點原價100元的炸蝦手捲，優惠價80元，再送炸蝦或蘆筍手捲；只要點漬鯖魚、蝦壽司、稻禾壽司3款指定壽司，2貫+1貫加量不加價。

台北捷運板南線單日人流超過200萬，SOGO復興館完成B3、B2、B1升級改裝。頂級超市city’super在SOGO復興店主打「現點現做」櫃位，搶攻「即食」商機。city’super復興店統計，「中與志迴轉壽司」改裝開幕至今短時間內，銷售業績較改裝前已翻倍成長，除了原有客層外，也連帶吸引更多家庭客前往。

另外，city’super這波改裝還特別推出A5和牛料理及現打新鮮果汁、製作水果三明治等服務，像是首度進駐超市的日本「新村和牛USHIO」櫃位，有和牛現點現做以及代客料理服務，根據銷售數據顯示，現場客製化和牛料理與直接購買和牛肉品的消費比例為6:4，用完餐後再購買和牛肉品回家的比例高達8成，順勢帶動整體和牛銷售業績2倍以上成長。