2019最吸睛的戶外音樂活動!世界音樂節8月15日正式開賣

2019-08-16 09:59 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 風潮音樂提供。 分享 facebook

由文化部影視及流行音樂產業局主辦的「2019世界音樂節@臺灣」(2019 World Music Festival @Taiwan),今年10月18至20日將於臺北大佳河濱公園盛大登場,帶領觀眾遇見來自世界各地的聲音。今年超越以往,規劃20組精彩展演、4場樂舞工作坊、5場國際講座、1場媒合展演及超過100攤創意又具異國風情的特色市集。此外特別邀請到西班牙街頭妝髮藝術家OSADIA首次來台,讓參與者親身體驗最親密且獨特的互動妝髮藝術。本次音樂節預購票於8月15日在博客來、udn售票網啟售,請把握機會預訂一場最吸睛的音樂藝術慶典。

分享 facebook

東歐風笛、 印度動感新樂風、東西四琴飆技 跨足四大洲的跨樂風盛宴

精心挑選的國外演出團隊橫跨四大洲,耳目一新的多國世界音樂將使觀眾大開眼界,包含屢獲音樂大獎的Auļi將帶來融入搖滾元素的拉脫維亞民謠;印度天王級團體The Raghu Dixit Project以最動感又充滿歡樂的印度歌曲讓觀眾跟著手舞足蹈。這次活動也不乏跨國音樂團隊,如橫跨歐亞非四國提琴家所組的Mathias Duplessy & the Violins of the World,以及甫獲第30屆金曲獎提名的琵琶演奏家鍾玉鳳,與瑞典的民謠團體SOTALI共同打造出跨地域當代民謠新語境。

阿爆、陳建年、DJ Cookie & 農村武裝青年 玩翻跨界本土音樂

臺灣演出團隊同樣祭出金曲級陣容。擔任今年金曲獎演出嘉賓、曾獲金曲獎的阿爆及黃子軒與山平快,台語「金曲歌王」謝明祐與麵包車樂團、「警界歌王」陳建年和來自「金曲部落」的吳昊恩及南王姊妹花,連同去年獲得海洋音樂大賞的MAFANA、吟遊歌手達卡鬧、農村武裝青年等共11組臺灣團隊,將在音樂節中展現臺灣豐富繽紛的音樂文化。而今年的電子音樂夜特別企劃中,華人唯一世界百大女DJ「DJ Cookie」親臨島嶼舞台,與在世大運開幕表演一鳴驚人的泰雅族歌手Yagu Tanga、古典薩克斯風樂手吳文欽攜手打造你從未聽過的跨界電音派對。

分享 facebook

往年深受參與者熱烈回響的「地球市集」,今年同樣秉持原創、多元、異國等元素,規劃「音樂鋪子」、「創藝市集」、「食藝市集」三大區塊,將打造最豐富精采的異國市集。也提醒各方樂迷朋友,「2019世界音樂節@臺灣」預購票8月15日開跑,可享8折票價優惠,切勿錯過!購票請洽博客來售票網、udn售票網。有關媒合展演徵選、志工招募及詳細節目等相關訊息請上「2019世界音樂節@臺灣」官網,或臉書搜尋:世界音樂節在臺灣 - WMFTaiwan。

2019世界音樂節@臺灣

■ 日期:2019/10/18 (五) - 2019/10/20 (日)

■ 場地:台北市大佳河濱公園 8~9 號水門