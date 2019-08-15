趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年可說是34歲趙又廷豐收的一年，而且就如同台灣俗諺「娶某前，生子後」，5月剛升格當新手爸爸的他，於日前公布的威尼斯影展，還以「蘭心大戲院」入圍，跟布萊德彼特有機會爭奪影帝寶座。不僅如此，趙又廷身為BOSS「Man of Today」大中華區代言人，也在近日釋出全新秋冬形象廣告，不管是事業還是家庭都得意。

在8月底即將有新作品上檔的趙又廷，替自己擔任代言的BOSS拍攝新一季的「Man of Today」形象廣告，有趣的是這一系列的影像，貫徹BOSS Curated的藝術主題，將場景設於一間畫廊內。趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，就如同想要購買藝術品的消費者，隨興的在其中走動，不過他欣賞的畫作或雕塑品，而是一禎又一禎他被放大的「帥照」。BOSS認為細細品味這些已經成為藝術展品的「自己」有些自戀，這種手法將肖像攝影與變化的環境融合，象徵不斷在自我定義及反省的人生旅程。