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趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年可說是34歲趙又廷豐收的一年，而且就如同台灣俗諺「娶某前，生子後」，5月剛升格當新手爸爸的他，於日前公布的威尼斯影展，還以「蘭心大戲院」入圍，跟布萊德彼特有機會爭奪影帝寶座。不僅如此，趙又廷身為BOSS「Man of Today」大中華區代言人，也在近日釋出全新秋冬形象廣告，不管是事業還是家庭都得意。

在8月底即將有新作品上檔的趙又廷，替自己擔任代言的BOSS拍攝新一季的「Man of Today」形象廣告，有趣的是這一系列的影像，貫徹BOSS Curated的藝術主題，將場景設於一間畫廊內。趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，就如同想要購買藝術品的消費者，隨興的在其中走動，不過他欣賞的畫作或雕塑品，而是一禎又一禎他被放大的「帥照」。BOSS認為細細品味這些已經成為藝術展品的「自己」有些自戀，這種手法將肖像攝影與變化的環境融合，象徵不斷在自我定義及反省的人生旅程。

雖然新形象廣告概念很「藝術感」但看在粉絲眼裏，根本就是新一季的「精神食糧」，網友更表示「媽呀！我被帥出鼻血了」。因為在同時發佈的廣告影片中，趙又廷從靜態肖像走出畫框，以生動鮮明的形象躍然於眼前，讓畫廊空間與藝術展品的界限也逐漸變得模糊。加上他身穿BOSS全新秋冬時尚外套與正裝，與精心打造的棒球外套、融合細緻工藝的針織衫和別具質感的長版大衣，每一格影像就如同粉絲說的「帥這個字我真的說不倦」。

趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。...
趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。圖／BOSS提供
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趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。...
趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。圖／BOSS提供
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趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。...
趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。圖／BOSS提供
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趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。...
趙又廷身穿BOSS秋冬系列服飾，拍攝新一季「Man of Today」形象廣告。圖／BOSS提供
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