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經典設計添新意！寶璣女表變前衛 海瑞溫斯頓不簡單

2019-08-15 17:45聯合報 記者曾智緯╱即時報導

要保有經典設計，同時增加新的元素，其實一點也不簡單，好比說寶璣表（Breguet）今年新款的Reine de Naples 8967腕表，或是海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Emerald系列自動上鍊表款，都是其中的佼佼者。

擁有鵝蛋型表殼的Reine de Naples系列，一直都是Breguet極具辨識度的女表，而首度於5月曝光的8967腕表，就採用了不鏽鋼材質表殼搭配藍色亮漆表盤，並配襯牛仔布表帶，顛覆了消費者對其古典印象。特殊的表盤設計令人聯想起繁星滿佈的夜空，為實現此效果，工匠將明亮漆添加於深色液態材質之上，如此一來，色彩會自然混合，形成獨一無二的彩繪。同時位於6時位置的偏心時針，與表殼同樣為形狀，雕刻線條自時圈中央向外放射，9時至12時位置則有鐫刻寶璣簽名，以及腕表的獨立編號。

而Harry Winston的Emerald系列自動上鍊表款，今年則推出大尺寸的配置，33 毫米的表殼由18K白金或玫瑰金製成，別緻的祖母綠型造型引人注目。表盤上還有猶如寶石刻面的傾斜面，營造出更為深邃且立體的視覺效果，其中玫瑰金表款的銀色蛋白石表盤上飾有緞面處理太陽放射狀紋飾，而白金表款的藍色背景色調從中央往邊緣逐漸加深。此外，搭載了具有矽游絲的機芯，擁有72小時的長效動力儲存，確保經年不變的卓越性能。

寶璣Reine de Naples系列8967腕表，不鏽鋼表殼，搭配藍色牛仔布表...
寶璣Reine de Naples系列8967腕表，不鏽鋼表殼，搭配藍色牛仔布表帶，約67萬8,000元。圖／Breguet提供
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海瑞溫斯頓Emerald系列自動上鍊表款，18K玫瑰金表殼搭配銀色蛋白石表盤，約...
海瑞溫斯頓Emerald系列自動上鍊表款，18K玫瑰金表殼搭配銀色蛋白石表盤，約63萬4,000元。圖／Harry Winston提供
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