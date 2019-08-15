經典設計添新意！寶璣女表變前衛 海瑞溫斯頓不簡單

2019-08-15 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



要保有經典設計，同時增加新的元素，其實一點也不簡單，好比說寶璣表（Breguet）今年新款的Reine de Naples 8967腕表，或是海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Emerald系列自動上鍊表款，都是其中的佼佼者。

擁有鵝蛋型表殼的Reine de Naples系列，一直都是Breguet極具辨識度的女表，而首度於5月曝光的8967腕表，就採用了不鏽鋼材質表殼搭配藍色亮漆表盤，並配襯牛仔布表帶，顛覆了消費者對其古典印象。特殊的表盤設計令人聯想起繁星滿佈的夜空，為實現此效果，工匠將明亮漆添加於深色液態材質之上，如此一來，色彩會自然混合，形成獨一無二的彩繪。同時位於6時位置的偏心時針，與表殼同樣為形狀，雕刻線條自時圈中央向外放射，9時至12時位置則有鐫刻寶璣簽名，以及腕表的獨立編號。