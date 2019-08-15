台灣再摘「世界冠軍」！柏克金老啤酒 WBA大獎奪冠

2019-08-15 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



金車柏克金近日於三大國際啤酒競賽中連續傳回捷報，2019英國WBA世界啤酒大獎 (World Beer Awards)，柏克金榮獲其中12款啤酒風格台灣冠軍(Country Winner)與1面銀牌 (Silver)，其中「柏克金老啤酒」更獲頒「世界冠軍(World’s Best Altbier)」的最高殊榮。此項競賽，柏克金全系列13款啤酒皆有獲獎。

此外，2019英國IBC國際啤酒挑戰賽(International Beer Challenge)與2019澳洲MIBC墨爾本國際啤酒競賽 (Melbourne International Beer Competition)也紛傳捷報，柏克金三場國際賽事共計抱回 1面世界冠軍、12面台灣冠軍、4面金牌、12面銀牌、10面銅牌的佳績。

「英國WBA世界啤酒大獎」為獎勵與推廣世界上最好的啤酒給全球消費者，自2007年舉辦至今，是啤酒界矚目的國際賽事之一，共分9大啤酒類別，其中再細分多種風格，今年共有56個國家、超過3500件啤酒參賽。

至於「英國IBC國際啤酒挑戰賽」歷史更為悠久，自1997年起為全球的優質啤酒提供舞台，目前分為72種不同類別，每年有超過三十多個國家熱烈參與。「澳洲MIBC墨爾本國際啤酒競賽」於2016年創立，由批發零售、飲料商、餐飲商與分銷商、進口商等共同組成評委，對啤酒參賽作品的未來銷售有直接的影響力。

金車柏克金啤酒堅守德國純酒令釀製，100%僅使用水、麥芽、啤酒花、酵母作為原料，目前共推出13款不同的啤酒風格於柏克金餐酒集團體系中販售，其中8款於通路販售。