18歲西班牙七項全能好手「創紀錄」 成RICHARD MILLE最年輕品牌摯友

2019-08-15 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年不過18歲的西班牙七項全能好手Maria Vicente，為何能與「小丑女」瑪格羅比、美國車手Aurora Straus以及滑雪女皇Ester Ledecká等人一樣，成為頂級腕表RICHARD MILLE的品牌摯友，而且還是最年輕的一位？或許她的運動成績能說明一切。

來自加泰隆尼亞的Maria Vicente至今已經打破了超過53項西班牙國家紀錄，於2017年拿下U18七項全能世界冠軍，在去年的歐洲U18田徑錦標賽上奪金，還同時也創下了U18七項全能世界紀錄。因此，曾獲得西班牙費利佩國王親自頒發的「希望之星青年運動員獎」，而且Maria Vicente還以西班牙隊旗手的身份出席了2018年10月布宜諾斯艾利斯青奧會開幕式。但她並不以此為滿，今年7月於瑞典布羅斯舉辦的歐洲U20田徑錦標賽，Maria Vicente成為首位總分超過6000分的西班牙女子選手，以絕對優勢登上七項全能冠軍寶座。旺盛的企圖心與優異的表現，讓人難以聯想今年她不過18歲。