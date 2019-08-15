親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

18歲西班牙七項全能好手「創紀錄」 成RICHARD MILLE最年輕品牌摯友

2019-08-15 17:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年不過18歲的西班牙七項全能好手Maria Vicente，為何能與「小丑女」瑪格羅比、美國車手Aurora Straus以及滑雪女皇Ester Ledecká等人一樣，成為頂級腕表RICHARD MILLE的品牌摯友，而且還是最年輕的一位？或許她的運動成績能說明一切。

來自加泰隆尼亞的Maria Vicente至今已經打破了超過53項西班牙國家紀錄，於2017年拿下U18七項全能世界冠軍，在去年的歐洲U18田徑錦標賽上奪金，還同時也創下了U18七項全能世界紀錄。因此，曾獲得西班牙費利佩國王親自頒發的「希望之星青年運動員獎」，而且Maria Vicente還以西班牙隊旗手的身份出席了2018年10月布宜諾斯艾利斯青奧會開幕式。但她並不以此為滿，今年7月於瑞典布羅斯舉辦的歐洲U20田徑錦標賽，Maria Vicente成為首位總分超過6000分的西班牙女子選手，以絕對優勢登上七項全能冠軍寶座。旺盛的企圖心與優異的表現，讓人難以聯想今年她不過18歲。

但就如同Maria Vicente受訪時，曾經表示深知人們對她會有更高的期望，這種期望並不算是壓力，她將其視為一種動力。雖然現有成績已經相當成功，但Maria Vicente依然認為未來還有更多的可能性，她說「好戲還在後頭」。也是因為這樣不斷挑戰自我的決心與精神，讓她成為了RICHARD MILLE的新任、也是最年輕的品牌摯友。對於品牌的支持，Maria Vicente更是沒齒難忘，提到「他們從一開始就大力支持我」，而她在比賽時更是初次戴著RM 007鈦合金腕表上陣，並坦言「我以前總覺得比賽的時候戴著腕表會很彆扭，但是這款表帶給我完全不同的體驗」，Maria Vicente認為它不僅看起來美觀時尚，更感到前所未有的舒適。

RICHARD MILLE RM 007鈦合金腕表，鈦合金表殼搭配鉑金表冠，動力...
RICHARD MILLE RM 007鈦合金腕表，鈦合金表殼搭配鉑金表冠，動力儲存38小時。圖／RICHARD MILLE提供
分享
西班牙七項全能好手Maria Vicente在比賽時，配戴了RM 007鈦合金腕...
西班牙七項全能好手Maria Vicente在比賽時，配戴了RM 007鈦合金腕表，一舉登上七項全能冠軍寶座。圖／RICHARD MILLE提供
分享
年僅18歲的西班牙七項全能好手Maria Vicente成為RICHARD MI...
年僅18歲的西班牙七項全能好手Maria Vicente成為RICHARD MILLE最年輕的品牌摯友。圖／RICHARD MILLE提供
分享

西班牙車手

相關新聞

撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01

怡客咖啡25周年 明起6天全飲品買一送一

2019-08-15 16:56

GU這款鞋年賣170萬雙 改良版正式在台上市

2019-08-15 15:56

STAYREAL X 電競傳說對決 五大英雄Q版肖像超萌亮相

2019-08-15 19:12

食材凍鮮靠它！台灣三洋直立式冷凍櫃 采晶玻璃時尚有型

2019-08-15 19:07

中與志迴轉壽司手捲比買一送一划算、壽司加量不加價 限定優惠只在這間百貨

2019-08-15 18:52

趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14

服中藥能吃水果嗎？中醫師這樣說

2019-08-15 17:57

熱門文章

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54

新北再增1例登革熱！永和55歲男為首例病例同事

2019-08-15 09:54

吃過期肉手指竟失去知覺 男子嚇到在醫院失眠

2019-08-14 20:11

韭菜切絲、蒜頭拍打入菜 對身體有這些好處

2019-08-15 07:09

每日星座運勢／金牛事情都順利無比 愛情遇追求者

2019-08-15 00:00

火龍果紅白肉纖維有差 營養師教你如何吃

2019-08-15 12:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top