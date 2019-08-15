撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價
MUJI無印良品發布2019秋冬新品，同時也宣布8月16日起將實施新價格，降價商品以日常生活中的基本品為主，包括每日換穿的內衣與襪子、居家用品、保養香氛品、文具等超過300項商品，平均降幅約11%，其中降幅最大的為PP兩段式鉛筆盒，從原價110元調降為69元、降幅達37%，降價金額最多的則是木製沙拉碗，從原價1,790元調降為1,399元。降價金額達391元。
從2015年至今，無印良品已經進行了8次新價格調整，總共囊括超過3,300個品項，今年的新價格都是調降，無印良品透過集中產地與工廠的效率化管理、提前預約採購原物料、提升物流效率等3大策略降低成本；從生活基本用品的價格著手，讓初次購買或愛用者都能更加容易購足所需的數量。
本次無印良品調整新價格的推薦清單如下：
●衣襪類：
男有機棉前開平口褲售價從210元降至179元；女有機棉混彈性無側縫中腰內褲售價從210元降至179元；男棉混螺紋商務直角襪售價從130元降至120元，女棉混足口寬鬆舒適三層直角襪售價從130元降至120元；男女襪款長期活動也將從3雙330元降至3雙299元。
●家用品類：
木製沙拉碗13 X 6cm售價從320元降至239元，木製深盤16 X 3.5cm售價從380元降至299元；軟質聚乙烯收納盒（大）售價從350元降至299元，深款圓形軟質聚乙烯收納盒售價從420元降至399元；薄型有機棉輕柔混手巾售價從110元降至99元，中厚型有機棉輕柔混小浴巾售價從480元降至439元；深款大型密閉式琺瑯保存容器售價從540元降至499元，大型密閉式琺瑯保存容器售價從460元降至399元。
●文具類：
PP兩段式鉛筆盒售價從110元降至69元；尼龍網眼筆袋／附袋售價從150元降至119元。
●保養香氛類：
台日熱銷的MUJI導入化妝水400ml，售價從930元降至699元；空間芬香油組250ml售價從1,230元降至999元。
同時無印良品也公布了2019上半年熱銷商品，服飾類別前三名為法國亞麻褲、有機棉節紗T恤、縱橫彈性綾織褲；配件類前三名為撥水加工有機棉舒適休閒鞋、四輪硬殼止滑拉桿箱、棉混蠶絲有杯內衣；居家用品前三名為空氣循環風扇、懶骨頭沙發、SUS不鏽鋼層架；美妝與文具類前三名為超音波芬香噴霧器、敏感肌化妝水、滑順按壓再生膠墨筆；日用品銷售前三名為原色化妝棉、泡立網浴球、棉花棒；食品類前三名為即食迷你拉麵、懷舊棉花糖、白巧克力草莓。
2019秋冬無印良品推出的多樣新品提出更兼顧品質與貼心好用的細節改良，像是容量加大並提升堅固性、更加輕巧的四輪硬殼止滑拉桿箱；更著重於利用零碎空間的PP收納箱，上下也能利用隔板分隔；不須組裝即可使用的木製收納家具系列，深度與寬度均增加，櫃內可與無印良品收納用品搭配使用；重新改良掃除系列的握桿，將握桿按壓處改良為可替換式構造，當按壓鈕使用彈性疲乏或壞損，只需更換零件，不必整支丟棄；全新推出的筆記具系列提供2種書寫感不同的膠墨筆芯，共推出16色，搭配共通設計的筆管，可依照個人使用習慣選擇按壓型或附蓋型，提供高達288種組合的可能性，售價僅10～29元，日後需要更換筆芯也能互相通用不受限，減少不必要的浪費。
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