撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



MUJI無印良品發布2019秋冬新品，同時也宣布8月16日起將實施新價格，降價商品以日常生活中的基本品為主，包括每日換穿的內衣與襪子、居家用品、保養香氛品、文具等超過300項商品，平均降幅約11%，其中降幅最大的為PP兩段式鉛筆盒，從原價110元調降為69元、降幅達37%，降價金額最多的則是木製沙拉碗，從原價1,790元調降為1,399元。降價金額達391元。

從2015年至今，無印良品已經進行了8次新價格調整，總共囊括超過3,300個品項，今年的新價格都是調降，無印良品透過集中產地與工廠的效率化管理、提前預約採購原物料、提升物流效率等3大策略降低成本；從生活基本用品的價格著手，讓初次購買或愛用者都能更加容易購足所需的數量。

本次無印良品調整新價格的推薦清單如下：

●衣襪類：

男有機棉前開平口褲售價從210元降至179元；女有機棉混彈性無側縫中腰內褲售價從210元降至179元；男棉混螺紋商務直角襪售價從130元降至120元，女棉混足口寬鬆舒適三層直角襪售價從130元降至120元；男女襪款長期活動也將從3雙330元降至3雙299元。

●家用品類：

木製沙拉碗13 X 6cm售價從320元降至239元，木製深盤16 X 3.5cm售價從380元降至299元；軟質聚乙烯收納盒（大）售價從350元降至299元，深款圓形軟質聚乙烯收納盒售價從420元降至399元；薄型有機棉輕柔混手巾售價從110元降至99元，中厚型有機棉輕柔混小浴巾售價從480元降至439元；深款大型密閉式琺瑯保存容器售價從540元降至499元，大型密閉式琺瑯保存容器售價從460元降至399元。

●文具類：

PP兩段式鉛筆盒售價從110元降至69元；尼龍網眼筆袋／附袋售價從150元降至119元。

●保養香氛類：

台日熱銷的MUJI導入化妝水400ml，售價從930元降至699元；空間芬香油組250ml售價從1,230元降至999元。

同時無印良品也公布了2019上半年熱銷商品，服飾類別前三名為法國亞麻褲、有機棉節紗T恤、縱橫彈性綾織褲；配件類前三名為撥水加工有機棉舒適休閒鞋、四輪硬殼止滑拉桿箱、棉混蠶絲有杯內衣；居家用品前三名為空氣循環風扇、懶骨頭沙發、SUS不鏽鋼層架；美妝與文具類前三名為超音波芬香噴霧器、敏感肌化妝水、滑順按壓再生膠墨筆；日用品銷售前三名為原色化妝棉、泡立網浴球、棉花棒；食品類前三名為即食迷你拉麵、懷舊棉花糖、白巧克力草莓。