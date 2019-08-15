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OZI戴百萬崑崙表登台獻唱 驚險演出「掉表」戲碼

2019-08-15 16:59聯合報 記者孫曼╱即時報導

金曲獎最佳新人王ØZI出席崑崙表海軍上將系列上市記者會。記者徐兆玄／攝影
金曲獎最佳新人王ØZI出席崑崙表海軍上將系列上市記者會。記者徐兆玄／攝影
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誕生於1960年的崑崙表（Corum）經典設計海軍上將系列，以12邊形表殼及航海旗幟時標為標誌特色，即將迎來第60個年頭。今年全系列推出新作，包括搭載全新機芯的Admiral AC-One 45 Openworked 海軍上將系列鏤空陀飛輪及鏤空自動上鍊腕表。今（8月15）日舉辦上市記者會，邀來甫熱騰騰出爐的金曲獎最佳新人王ØZI（陳奕凡）於台北NU ZONE展演空間戴著新表現場演出，過程中更因為過於賣力、定價逾2百萬的陀飛輪表還差點掉下來，ØZI事後笑說當時心裡已經盤算好要拿出信用卡了。

有重要成就解鎖會習慣犒賞自己的ØZI，得金曲獎時就希望能擁有一枚腕表作為紀念。他認為手是種能代表身份表徵的配件，對於已經經常配戴項鍊的他來說還能增添份量感。本來是媽媽葉璦菱要送他，但因為得獎後忽然忙起來一直沒買成，他現在打算自己買，是他生平首次為自己買表，所以特別慎重。這次他在活動上選擇配戴的Admiral AC-One 45 Openworked海軍上將系列鏤空陀飛輪，除了黑金配色非常對他的胃，可以透視機芯運作的鏤空設計更是他最欣賞的特色：「因為你都花了那麼多錢，它的動態是要給大家看到的吧。」

以競速賽艇為設計靈感的Admiral AC-One 45 Openworked海軍上將系列鏤空陀飛輪及鏤空自動上鍊腕表，將原本當作時標的航海旗幟化身為橋板連接表殼邊緣，並特別配合12邊形表殼，讓擒縱與功能盤懸浮於上，展現前衛的製表創意。而45毫米大表徑的Admiral AC-One 45也同時推出全新的三眼計時系列，表盤以小對角切法打造出獨有的Grenadier fendu飾紋，運動感十足。Admiral Legend 42則推出青銅材質表殼，以深綠或深藍色面盤映襯12面全彩海事旗時標，洋溢復古韻味。女表部分則有白色系的Admiral AC-One 38女仕鑽表，與今年的Admiral AC-One 45男表一樣，均備有玫瑰金與鈦金屬兩種材質可選。

Admiral Legend 42 Bronze海軍上將系列42毫米青銅腕表，1...
Admiral Legend 42 Bronze海軍上將系列42毫米青銅腕表，16萬3,000元。圖／崑崙表提供
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Admiral AC-ONE 45海軍上將系列玫瑰金鏤空陀飛輪腕表，233萬元。...
Admiral AC-ONE 45海軍上將系列玫瑰金鏤空陀飛輪腕表，233萬元。圖／崑崙表提供
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Admiral Legend 42 Full Black海軍上將系列42毫米純黑...
Admiral Legend 42 Full Black海軍上將系列42毫米純黑限量腕表，18萬5,000元。圖／崑崙表提供
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Admiral AC-ONE 45海軍上將系列45毫米五級鈦金屬計時碼表，35萬...
Admiral AC-ONE 45海軍上將系列45毫米五級鈦金屬計時碼表，35萬元。圖／崑崙表提供
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Admiral AC-ONE 38 Auto海軍上將系列女仕38毫米玫瑰金鑽表，...
Admiral AC-ONE 38 Auto海軍上將系列女仕38毫米玫瑰金鑽表，45萬5,000元。圖／崑崙表提供
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Admiral AC-ONE 45海軍上將系列45毫米玫瑰金計時碼表，64萬元。...
Admiral AC-ONE 45海軍上將系列45毫米玫瑰金計時碼表，64萬元。圖／崑崙表提供
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