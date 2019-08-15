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獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

「我是女兒的大芭比 」 隋棠穿Jimmy Choo分享美腿養成術

2019-08-15 16:33聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

Jimmy Choo發表秋冬系列，請到隋棠示範最新鞋款。記者陳立凱／攝影
Jimmy Choo發表秋冬系列，請到隋棠示範最新鞋款。記者陳立凱／攝影
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時尚鞋履品牌Jimmy Choo發表秋冬系列，請到有一陣子沒有出席活動的隋棠示範最新鞋款。身為許多粉絲心中的「時尚媽咪」，隋棠透露目前雖然因為考慮帶小孩的便利性所以私下穿搭大多以平底、球鞋為主，但還是有很多時刻需要以高跟鞋應戰。

「比方說有一些重要會議，或是約會時都會穿高跟鞋。我老公是個很隨興的人，一開始會被他影響所以曾經也是穿了拖鞋就跟他出去約會，但是女生多少會想打扮，所以我後來就不管他了，還是會穿高跟鞋漂漂亮亮的出門。」也因為生性隨興，所以老公並沒有對她的鞋子有太多意見，「只要不要太高就好，這關乎男人的自尊心，避免威脅到他的面子。」雖然老公沒意見，但兩歲女兒Lucy可是很有意見，「我就像她的大芭比，出門時她會幫我選鞋子，可是目前我是覺得參考值偏低啦！她比較喜歡鞋子上有亮晶晶的東西，有時也會偷穿我的鞋子。」

自曝很年輕就開始穿高跟鞋的她，也有一套選鞋的標準，「我通常偏愛選8.5、8.6公分高的鞋跟，這種高度不會讓小腿肌結成很大一塊，可以讓小腿線條看來最放鬆的同時又有修飾拉長的視覺效果，超過10公分的話會緊繃又吃力，長期這樣容易水腫，不好看。」平常她會透過泡澡、按摩來保養腿。

Jimmy Choo秋冬主打不對稱設計，也以鑽飾、金屬環等高調的元素注入華麗性感風，就像為鞋子戴上珠寶項鍊，隋棠展示一的繫帶高跟涼鞋腳踝處的鍊帶還可以拆下來當作手鍊或腳鍊。而Jimmy Choo的「JC」LOGO也是一大主角，在不同鞋款與包包上都可以見到它的身影，其中一款「JC」裝飾短靴也是隋棠最愛，大讚「俐落時髦又搶眼，裙裝褲裝都好搭」。

LOVE JC LOGO不對稱尖頭鞋，32,800元。圖／Jimmy Choo提...
LOVE JC LOGO不對稱尖頭鞋，32,800元。圖／Jimmy Choo提供
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隋棠示範SHILOH繫帶高跟涼鞋，腳踝處的鍊帶還可以拆下來當作手鍊或腳鍊。54,...
隋棠示範SHILOH繫帶高跟涼鞋，腳踝處的鍊帶還可以拆下來當作手鍊或腳鍊。54,800元。圖／Jimmy Choo提供
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隋棠推薦MINORI JC LOGO短靴，54,800元。圖／Jimmy Cho...
隋棠推薦MINORI JC LOGO短靴，54,800元。圖／Jimmy Choo提供
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