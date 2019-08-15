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Mister Donut「愛文芒果季」新品買2送1 限時優惠兩周

2019-08-15 15:52聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

高知香柚棒棒泡芙(左)、香柚巧可棒棒泡芙(右)售價98/支。圖／ZAKUZAKU...
高知香柚棒棒泡芙(左)、香柚巧可棒棒泡芙(右)售價98/支。圖／ZAKUZAKU提供
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抓緊夏天品嘗芒果的滋味，今年Mister Donut將台灣獨有的愛文芒果與甜甜圈結合，推出季節限定愛文芒果甜甜圈，一口咬下感受芒果香甜。特別攜手LINE貼圖插畫家「歡唱99俱樂部」推出超芒短片與芒果季限定包裝盒，搭配陽光、海邊、清爽的色調與充滿台味的歌詞，感受最在地的台灣味。

Mister Donut於8/16(五)~8/29(四)期間，加碼推出芒果商品買2送1活動，凡看完Mister Donut X 歡唱99俱樂部「超芒短片」，憑截圖或拍照之「指定畫面」，即可至芒果新品販售門市，選購芒果波堤、芒果椰果波堤、芒果椰果法蘭奇、芒果歐菲香、芒果黃金圈、芒果椰果巧貝等6款甜甜圈與愛文芒果冰沙、愛文芒果小青新2款冰飲使用優惠(7-ELEVEN店中店不適用)。

此外，ZAKUZAKU棒棒泡芙也推出夏季新品，特別取日本高知縣金黃香柚果汁融入卡士達餡，填入酥脆泡芙中。即日起，台灣獨賣的「高知香柚棒棒泡芙」於微風台北車站店及高雄漢神巨蛋店限定販售；另一款使用日本進口糖漬柚子皮點綴的「香柚巧可棒棒泡芙」，酸甜醇口，於台北信義新光A11店、新竹巨城店限定販售。配合新品上市，除任選口味兩支優惠188元外，購買六入組合528元(柚子系列、極黑系列、原味棒棒泡芙各兩入)，加贈LuLuLun Premium北海道限定面膜1片。

Mister Donut季節限定愛文芒果甜甜圈系列。圖／Mister Donut...
Mister Donut季節限定愛文芒果甜甜圈系列。圖／Mister Donut提供
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