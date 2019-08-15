板橋巷仔內的人氣甜點「Ponpie澎派」快閃板橋車站 還有2款首賣快衝一波

2019-08-15 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



位於板橋巷仔內的人氣打卡甜點店「Ponpie澎派」，8月16日起至8月31日快閃板橋車站，兩周的限時快閃即將用招牌甜點邂垢人來人往的車站旅人，在地板橋人也可以輕鬆將甜點外帶回家，甜點控有經過板橋車站的話，路過不要錯過。

「Ponpie澎派」在板橋車站快閃店，除了帶來經典熱銷甜點，包含「我的藍莓夜」、「抹茶白玉塔」、「新鮮無花果派」、「黃澄澄檸檬塔」等，更推出首賣甜點「柚香碧螺春千層」、「日桃塔」。每日限量買6吋澎派送檸檬小塔、買單片甜點滿300元再送原味司康一顆。

普遍獲得網友食記推薦的「我的藍莓夜」，由莓果果泥、藍莓乳酪，再鋪上滿滿的藍莓，相當誘惑甜點胃，微酸藍莓，配上充滿薰衣草迷迭香氣塔皮，入口充滿餘韻，單片140元，6吋620元。

「抹茶白玉塔」選用日本靜岡抹茶粉，搭配紅豆餡與香Ｑ爽口的白玉麻糬，多層次口感，是抹茶控的最愛，單個110元。

夏天最適合酸甜滋味，「黃澄澄檸檬塔」酥脆的手工塔皮搭配多種檸檬調配的內餡，酸溜溜的口感特別適合檸檬塔愛好者，單個110元。

視覺優雅吸睛的「新鮮無花果派」，嚴選屏東小農有機無花果切片排列成浪漫花瓣，搭配滑順香草卡士達及紅心芭樂果醬，滋味清爽不甜膩，是一款有獨特風味的粉色甜點，6吋650元。

此外，「Ponpie澎派」針對板橋車站推出首賣商品，「柚香碧螺春千層」，將三峽碧螺春獨有的清新茶香加入柚子微酸風味，搭配超過22層的碧螺春風味薄餅，融合的香氣成為超澎湃的口感，單片180元。

喜歡甜蜜滋味的，可選擇「日桃塔」，清爽多汁的水蜜桃，裏層結合了白桃奶凍與玫瑰花香，充滿甜蜜花果滋味，單個250元。

「Ponpie澎派」板橋車站快閃店

地點：Global Mall板橋車站B1