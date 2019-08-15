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動靜皆宜！中華電信基金會籃球營小朋友參與藝術美學

2019-08-15 15:25聯合新聞網 聯合數位文創

「哇！這裡好酷喔！」走進「哇！馬戲團」工作坊現場，小朋友發出此起彼落的驚嘆聲。一群來自花蓮、台東與屏東原住民部落的孩子，期待已久的台北之旅終於實現。8月15日由中華電信基金會主辦「E起小旅行」活動，邀請原鄉60位小朋友參加聯合數位文創主辦的龐畢度兒童藝術中心「哇！馬戲團」工作坊，讓孩子們從生活中感受藝術的美好。

孩子們藉由彩色立體拼圖來建構空間感，用共同創作的方式方式展現團隊合作的精神 圖/...
孩子們藉由彩色立體拼圖來建構空間感，用共同創作的方式方式展現團隊合作的精神 圖/中華電信提供
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中華電信基金會從2011年起，已連續9年舉辦夏令營活動，由中華電信女籃隊帶領，藉由國手級的女籃選手教授籃球技能，鼓勵孩子們可以運用自己的專長，在各個領域發光發熱；藉由團體生活與團隊競賽培養運動家的精神與榮譽感。今年，中華電信基金會特別與聯合數位文創合作，結合運動與藝術，讓孩子有更多元的觸角、更豐富的體驗。

在工作坊中小朋友藉由走平衡木，透過肢體的運用，讓小朋友更認識自己的身體；透過生活中的小物品製作屬於自己的藝術品，驚覺原來一顆鈕扣、幾根鐵絲就能做出很棒的創作。這些事物，無論是簡單的線條、形狀或光影，都是生活中的藝術，工作坊引導孩子去了解以及感受，自己與這些事物之間的關聯性。

透過一連串的平衡訓練，感受物體的平衡之美 圖/中華電信提供
透過一連串的平衡訓練，感受物體的平衡之美 圖/中華電信提供
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來自台東的愛國蒲部落、土坂部落、花蓮魯巴斯部落、吉拉米代部落與屏東新來義部落的小朋友，知道將有機會參加法國龐畢度中心策劃的「哇！馬戲團」工作坊，爭相報名參加，親自體驗後，手拿著自己的手繪創作，讚不絕口說：「回去一定要跟家人朋友分享。」

搭乘６小時火車而來的台東愛國蒲部落孫聆聆老師：「孩子們非常期待這次的活動，今年還結合了多藝術、科技、籃球等多元性的活動，我們覺得很幸運，孩子們玩得很開心。」中華電信基金會執行長李如芳表示：「中華電信基金會做為資源連結的平台，長期深耕社區及部落、城市邊陲、資源相對缺乏的地區，所以每年暑假，我們免費邀請偏鄉的孩子一起來台北小旅行。希望這次活動的安排設計，讓孩子帶回更多寬廣的視野，無論在藝術、科技或籃球領域，都能有更多的啟發。」

中華電信基金會成立於2006年2月，從實踐企業社會責任出發，在全台各地設立據點，目前有85個「數位好厝邊」，除了提供網路、載具等數位資源，也將運動、藝術等各種「善」的事物加以重整編排，分享至有需求的據點，成為支持在地勇往直前的力量。

用自己創作的作品，放在馬戲團中體驗不同的力學之美 圖/中華電信提供
用自己創作的作品，放在馬戲團中體驗不同的力學之美 圖/中華電信提供
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台東文創

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