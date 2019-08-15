LV再推精品球款！全球限量112個聯名橄欖球 只有日本買得到
繼推出了排球之後，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出品牌史上首個橄欖球，但相較於排球在全球都買得到，橄欖球僅在日本發售，且是與橄欖球接球前衛丹．卡特（Dan Carter）合作的限量款，別具蒐藏意義。
丹．卡特為紐西蘭橄欖球運動員，曾經三度當選國際橄欖球總會的年度最佳橄欖球選手，路易威登與他合作推出品牌史上首款橄欖球，且限量112顆，這個數字代表著丹．卡特自2003到2015年之間，為紐西蘭代表隊上場的比賽總次數。目前仍是國際橄欖球史上得分最高紀錄保持人的丹．卡特表示，「和設計團隊共同努力合作，挑選材質、顏色與最終細節，第一次見到這款球就像美夢成真。」
這款橄欖球以路易威登經典的Monogram Eclipse帆布製成，此款帆布因作工精緻以及光澤呈現，讓丹．卡特聯想到紐西蘭橄欖球代表隊的黑色、銀灰制服配色。球體以Monogram Eclipse帆布和傳統飾帶構成對比，此飾帶曾是所有橄欖球的標準規格，並與Dan Carter的簽名字樣作為同一塊橢圓補片，簽名、飾帶材質皆以鞣製牛皮打造而成，每顆球都設計專屬背袋、球座，同樣以黑色牛皮材質製作，並運用Monogram Eclipse作為細節；路易威登 x Dan Carter聯名限量橄欖球，將自2019年9月20日起在特定的日本路易威登專門店發售，目前價格未定。
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