LV再推精品球款！全球限量112個聯名橄欖球 只有日本買得到

2019-08-15 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



繼推出了排球之後，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出品牌史上首個橄欖球，但相較於排球在全球都買得到，橄欖球僅在日本發售，且是與橄欖球接球前衛丹．卡特（Dan Carter）合作的限量款，別具蒐藏意義。

丹．卡特為紐西蘭橄欖球運動員，曾經三度當選國際橄欖球總會的年度最佳橄欖球選手，路易威登與他合作推出品牌史上首款橄欖球，且限量112顆，這個數字代表著丹．卡特自2003到2015年之間，為紐西蘭代表隊上場的比賽總次數。目前仍是國際橄欖球史上得分最高紀錄保持人的丹．卡特表示，「和設計團隊共同努力合作，挑選材質、顏色與最終細節，第一次見到這款球就像美夢成真。」