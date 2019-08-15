追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



鳴子峽為日本東北著名的賞楓景點。圖／易遊網提供 分享 facebook 暑假過後，就準備追楓了。據調查，國人最愛的追楓旅遊地，依然以日韓為主力，今年日韓賞楓預計在9月下旬陸續展開，根據易遊網機票銷售數據顯示，東京、大阪、首爾、福岡、名古屋，為東北亞地區排名前5名的賞楓熱門航點，其中東京、首爾、名古屋的票價下調，最便宜可比去年省下1,800至2,500元不等。

此外，近年日本二、三城市旅遊也越來越受歡迎，像是福岡、仙台、高松，今年賞楓期間的機票銷售已有超過60%的成長。以福岡來說，舞鶴公園、秋月城跡、小倉城等賞楓景點，保留著日本舊時代的城堡建築，搭配楓葉景色，吸引著喜愛古色古香的文化旅人。而以眾多自然秘境景觀聞名的日本東北，位於宮城縣的仙台是最大城市，除了可安排鳴子峽、長老湖、橫川溪谷等景點，探訪被秋楓染紅的山谷秘林外，也可安排鄰近縣市如山形縣、岩手縣的楓紅名所，一趟收集多種絕美楓情。

位在日本四國的高松，最具特色的賞楓名所是以夜楓為特色的「栗林公園」，每到夜晚燈光亮起，湖面水色倒映著楓紅景緻，在夜色的襯托下更展現出奇幻唯美的楓紅色彩。此外，今年適逢3年舉辦一次的瀨戶內海藝術季，搭上賞楓熱潮，吸引許多藝術迷、文青旅人前往，也讓今年高松旅遊的熱門度大為提升。