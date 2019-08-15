創紀錄！台灣史上最大單桶威士忌拍賣會 總金額超過1千7百萬

2019-08-15 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣史上最大單桶威士忌拍賣會日前落幕，由格蘭利威（The Glenlivet）與亞伯樂（Aberlour）雙品牌聯手舉辦，共有6桶數量珍稀、具高度收藏價值的「Single Cask Edition」單桶系列原酒，拍賣總金額超過新台幣1千7百萬，創下台灣威士忌市場的新里程碑。

這批來自蘇格蘭斯佩賽區的單桶佳釀，有如沉寂未掘的稀珍原鑽，每個木桶都有其獨特個性，且是絕無僅有。「品藏單桶拍賣會」中的6款單桶單一麥芽威士忌，包含格蘭利威初次裝填雪莉桶16年、格蘭利威二次裝填美國橡木桶18年、格蘭利威初次裝填美國橡木桶20年、格蘭利威二次裝填雪莉桶26年以及亞伯樂初次裝填美國橡木桶14年、亞伯樂初次裝填雪莉桶20年。

格蘭利威「Single Cask Edition」單桶系列，是首席釀酒師萬中選一最具代表性、風味臻至巔峰完美的作品，每個單桶皆是獨一無二、無法復刻，體現出格蘭利威對精緻釀造、酒桶風味及熟成年份的堅持。亞伯樂自創廠以來成就諸多的威士忌逸品，單桶系列為珍貴酒藏中的精選。兩大品牌此次重磅聯手，也為台灣威士忌市場立下新的標竿。

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