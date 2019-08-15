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曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場

2019-08-15 10:48聯合報 記者孫曼╱即時報導

香港蘇富比秋拍領銜拍品為樂從堂的清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶（左為背面，右...
香港蘇富比秋拍領銜拍品為樂從堂的清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶（左為背面，右為正面），估價近8億元。圖／蘇富比提供
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2017年蘇富比香港秋拍，聯電名譽董事長曹興誠一只「北宋汝窯」以破紀錄的高價拍出，成為拍賣傳奇。日前蘇富比（Sothebys）香港公布秋拍焦點預告，赫見這位知名藏家「樂從堂」主人再度出手，領拍拍品為他珍藏多年的「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」，估價近8億元（港幣2億），備受關注 。

樂從堂所收的清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶，是私人收藏清代宮廷藝術品中的重要作品，高18.2公分、為少見大尺寸的料胎（玻璃）畫琺瑯器，為清宮御作；包袱因與「包福」諧音，是當時宮廷流行題材。此瓶曾為恭親王奕訢府中寶物，先後由知名藏家巴爾（A.W. Bahr）、白納德伉儷（Paul and Helen Bernat）典藏，至2000年秋曹興誠以當時創紀錄價2,400萬港幣收藏至今。以估價看來，該瓶於20年間身價翻漲將近10倍。

2017年的秋拍，曹興誠曾分別透過香港蘇富比及佳士得（Chrisities）拍賣約20件瓷器，包括11.5億元（港幣2億9430萬 ）的「北宋汝窯天青釉洗」及「嘉靖五彩魚罐」等，總共成交逾20億元（港幣5.34億）。香港蘇富比秋季拍賣將於10月3日至8日於香港會議展覽中心等場，預展也將於9月中下旬巡迴至台北。其他同時曝光的焦點拍品包括：一枚10.64克拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指、常玉《中國花布上的粉紅裸女》、吳冠中《日照群峰》、百達翡麗 5002型號Skymoon Tourbillon以及單一藏家蒐集40年的頂級珍酩。

香港蘇富比秋拍拍品之一，明成化青花萱草紋宮盌，估價約2.4億元。圖／蘇富比提供
香港蘇富比秋拍拍品之一，明成化青花萱草紋宮盌，估價約2.4億元。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比秋拍拍品之一，一枚10.64卡拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指，估價約6...
香港蘇富比秋拍拍品之一，一枚10.64卡拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指，估價約6億元起。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比秋拍「慧眼藏家的珍酩窖藏」拍品之一為一組3平的2005年DRC 羅曼尼...
香港蘇富比秋拍「慧眼藏家的珍酩窖藏」拍品之一為一組3平的2005年DRC 羅曼尼康帝，估價約150萬元起。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比秋拍拍品之一，吳冠中《日照群峰》，估價約4,800萬元。圖／蘇富比提供
香港蘇富比秋拍拍品之一，吳冠中《日照群峰》，估價約4,800萬元。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比秋拍拍品之一，明宣德青花海水雲龍紋高足盌，估價約2.4億元。圖／蘇富比...
香港蘇富比秋拍拍品之一，明宣德青花海水雲龍紋高足盌，估價約2.4億元。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比秋拍拍品之一，百達翡麗 5002R型號「Skymoon Tourbil...
香港蘇富比秋拍拍品之一，百達翡麗 5002R型號「Skymoon Tourbillon」腕表，估價約2,800萬元。圖／蘇富比提供
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