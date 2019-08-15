曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場

2019-08-15 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香港蘇富比秋拍領銜拍品為樂從堂的清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶（左為背面，右為正面），估價近8億元。圖／蘇富比提供 分享 facebook

2017年蘇富比香港秋拍，聯電名譽董事長曹興誠一只「北宋汝窯」以破紀錄的高價拍出，成為拍賣傳奇。日前蘇富比（Sothebys）香港公布秋拍焦點預告，赫見這位知名藏家「樂從堂」主人再度出手，領拍拍品為他珍藏多年的「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」，估價近8億元（港幣2億），備受關注 。

樂從堂所收的清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶，是私人收藏清代宮廷藝術品中的重要作品，高18.2公分、為少見大尺寸的料胎（玻璃）畫琺瑯器，為清宮御作；包袱因與「包福」諧音，是當時宮廷流行題材。此瓶曾為恭親王奕訢府中寶物，先後由知名藏家巴爾（A.W. Bahr）、白納德伉儷（Paul and Helen Bernat）典藏，至2000年秋曹興誠以當時創紀錄價2,400萬港幣收藏至今。以估價看來，該瓶於20年間身價翻漲將近10倍。