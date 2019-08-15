曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場
2017年蘇富比香港秋拍，聯電名譽董事長曹興誠一只「北宋汝窯」以破紀錄的高價拍出，成為拍賣傳奇。日前蘇富比（Sothebys）香港公布秋拍焦點預告，赫見這位知名藏家「樂從堂」主人再度出手，領拍拍品為他珍藏多年的「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」，估價近8億元（港幣2億），備受關注 。
樂從堂所收的清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶，是私人收藏清代宮廷藝術品中的重要作品，高18.2公分、為少見大尺寸的料胎（玻璃）畫琺瑯器，為清宮御作；包袱因與「包福」諧音，是當時宮廷流行題材。此瓶曾為恭親王奕訢府中寶物，先後由知名藏家巴爾（A.W. Bahr）、白納德伉儷（Paul and Helen Bernat）典藏，至2000年秋曹興誠以當時創紀錄價2,400萬港幣收藏至今。以估價看來，該瓶於20年間身價翻漲將近10倍。
2017年的秋拍，曹興誠曾分別透過香港蘇富比及佳士得（Chrisities）拍賣約20件瓷器，包括11.5億元（港幣2億9430萬 ）的「北宋汝窯天青釉洗」及「嘉靖五彩魚罐」等，總共成交逾20億元（港幣5.34億）。香港蘇富比秋季拍賣將於10月3日至8日於香港會議展覽中心等場，預展也將於9月中下旬巡迴至台北。其他同時曝光的焦點拍品包括：一枚10.64克拉艷彩紫粉紅色內部無瑕鑽石戒指、常玉《中國花布上的粉紅裸女》、吳冠中《日照群峰》、百達翡麗 5002型號Skymoon Tourbillon以及單一藏家蒐集40年的頂級珍酩。
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