趙無極甲骨文時期巨作《銀河-09.11.1956》月底登台展出

2019-08-15 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



每季拍賣最受矚目的藝術家莫過於法籍華裔藝術大師趙無極。佳士得（Christie’s） 2019上海秋季拍賣將於9月21日假半島酒店登場，趙無極罕見早期油畫作品《銀河-09.11.1956》將會是「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣的領拍拍品。畫作本身是趙無極「甲骨文時期」極為稀有的大型油畫，是他走向純粹抽象過渡期的重要代表作，於亞洲私人珍藏15載之久，方於本季拍賣再度問世，估價約1.7億元起。《銀河-09.11.1956》將於8月26日與27日於台北佳士得藝廊展出。