趙無極甲骨文時期巨作《銀河-09.11.1956》月底登台展出
每季拍賣最受矚目的藝術家莫過於法籍華裔藝術大師趙無極。佳士得（Christie’s） 2019上海秋季拍賣將於9月21日假半島酒店登場，趙無極罕見早期油畫作品《銀河-09.11.1956》將會是「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣的領拍拍品。畫作本身是趙無極「甲骨文時期」極為稀有的大型油畫，是他走向純粹抽象過渡期的重要代表作，於亞洲私人珍藏15載之久，方於本季拍賣再度問世，估價約1.7億元起。《銀河-09.11.1956》將於8月26日與27日於台北佳士得藝廊展出。
趙無極可以說是是亞洲藝術史上舉足輕重的抽象藝術先驅，早年在由林風眠領導的杭州藝術專科學校學習「中西一體」的藝術創作，1947年定居巴黎後，開始深入研習西方油畫。《銀河-09.11.1956》是趙無極「甲骨文時期」少見的大型油畫，他自1954年始首創以西方油彩繪畫拆解鐘鼎文、甲骨文等古代文字、組合融入畫中。「銀河」更是藝術家畢生創作中極為罕見的主題，以象徵東方遠古文明的甲骨文，與銀河宇宙的大自然意象結合在一起，「天人合一」的交融，展現東方哲學中時間與空間為一體的宇宙觀。
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