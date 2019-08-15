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夏季飲品新選擇，「雀巢冷萃咖啡」小7獨賣！

2019-08-15 04:09聯合報 記者徐力剛╱即時報導

近期全台高溫熱浪不斷，沁涼冰飲成為今夏最夯消暑神器，食品大廠雀巢看好商機，引進全新「Nescafe Cold Brew 雀巢冷萃咖啡系列」，提供黑咖啡、拿鐵咖啡2種選擇，即日起全台7ELEVEN獨家販售。

新品「雀巢冷萃咖啡」使用阿拉比卡豆製作，有別熱水沖泡方式，改以冷萃技術保留咖啡層次感，同時達到降低酸度風味效果，拿鐵咖啡則以紐西蘭進口乳源，搭配20度C低溫萃取，帶給消費者全新味覺體驗。

全新「雀巢冷萃咖啡系列」即日起至9月10日，嘗鮮價55元（原價65元）。圖/雀巢...
全新「雀巢冷萃咖啡系列」即日起至9月10日，嘗鮮價55元（原價65元）。圖/雀巢提供
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咖啡紐西蘭低溫

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