夏季飲品新選擇，「雀巢冷萃咖啡」小7獨賣！

2019-08-15 04:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近期全台高溫熱浪不斷，沁涼冰飲成為今夏最夯消暑神器，食品大廠雀巢看好商機，引進全新「Nescafe Cold Brew 雀巢冷萃咖啡系列」，提供黑咖啡、拿鐵咖啡2種選擇，即日起全台7ELEVEN獨家販售。