IKEA 2020年度型錄新登場！近200項商品「再創低價」最高降5成

2019-08-14 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每年8月份是IKEA宜家家居推出新型錄的時刻，象徵新的年度到來，在一年4檔新品上市的檔期中，8月也是新品數量最多的大檔。IKEA 2020年度型錄已登場，即日起可在IKEA官方網站下載、8月21日起也可到店內免費索取，共有家具、家飾等超過2,000項新品陸續到貨，並特別推出多款用色大膽鮮明的單品。此外，IKEA每年都會檢視產品流程，將省下來的費用回饋給消費者，今年有近200項商品「再創低價」，降幅超過8％、最高降幅甚至達5成，正是入手大型家具的好時機。

隨著都市人口增加及永續發展意識抬頭，2020年全球的居家趨勢仍以小空間都市生活運用及共居、資源共享為主軸，同時觀察到現代人普遍有壓力過大、睡眠不足的困擾，IKEA 2020型錄以「開始美好生活」為題，推動睡眠革命，並且依照不同的生活場景與需求，推薦多款實用提案。

IKEA新推出多款人體工學記憶枕，滿足各種睡姿與睡眠習慣的消費者，同時提醒挑選枕頭一定要現場試躺。特殊形狀的 SKOGSLÖK人體工學枕可為任何睡姿提供舒適支撐，399元的售價也相當實惠；KLUBBSPORRE人體工學枕結合記憶泡棉和冷凝膠層，提供涼爽舒適表面。另外像是挑選適合自己的床墊，並調整周邊環境的燈光、聲音、香氛，都是睡眠革命的重點。

除了以量制價，IKEA也努力尋找新材質，並不斷檢視製造過程提升效率、改善包裝降低運送成本，直接回饋給消費者，像是松木製的UTÅKER疊床可變化成雙人床、轉角沙發，不需使用時也能堆疊成單人床，輕巧彈性的設計最適合小空間，2見裝原價4,790元、再創低價4,390元；經典的SONGESAND衣櫃／衣櫥附鏡門，搭配可調式層板和吊衣桿，可依個人需求創造專屬的儲物空間，原價7,990元、再創低價7,290元。另有多款實用小物再創低價，包括HÅRTE LED工作燈原價499元、再創低價399元，降幅最高的是LURVIG寵物食盆，原價99元、再創低價49元。

IKEA每年在全球各地進行訪談發表家居生活報告，研究發現全球近1／3的人口覺得目前的住所並非最有「家」的感覺。IKEA 2020新型錄歸納出6種生活型態，從年輕租屋的共居生活、不同生活習慣的情侶、小家庭生活、大家庭、三代同堂到退休，都能透過布置找回家的感覺，5大核心元素就是歸屬感、舒適感、安全感、隱私與所有權。

共居時代來臨，幾個好友同住共享房租跟回憶，需要規畫出適合交流的共享空間，同時也要保有充滿各人特色的私人空間，特別推薦新品NIKKEBY抽屜櫃、熱銷品SKÅDIS收納壁板、SKUGGBRÄCKA雙人被套組、BRIMNES床框等。

生活習慣大不同的愛侶，也能保有個人生活習慣與布置喜好，推薦新色的EKET上牆式收納櫃，也可安裝各自需要的尺寸、配備的雙洗手台，或利用舒爽的寢具、藤編的家飾品，營造度假氛圍。

即將增添新成員的3口之家，建議選用可彈性變化的家具，像是INGATORP圓桌，平常家人用餐尺寸剛剛好，有客人時也能輕鬆拉長；萬一擺不下衣櫥，就用抽屜櫃上方搭配一根吊杆，讓需要掛的衣服也有個家，頂端再搭上層板與儲物籃，讓收納空間跟著成長。

在人數眾多的大家庭共享一個不算大的空間時，隱私是最大問題，IKEA新品FRIHETEN轉角沙發床附收納空間，能共容納多人，白天是一家人團聚玩樂的地方，入夜後能一秒變成寬敞舒適的睡窩，躺椅下還有收納空間；VITVAL上下舖床框，加上專屬的光源及書架，孩子們就能擁有自己看書、休息之處，同個空間拉上布簾就能為每個人隔出專屬小宇宙；SLÄKT床框／底座組合附抽屜，可放置寢具、衣物，是小空間的最佳選擇。

退休獨居可盡情透過居住空間享受人生下半場，IKEA新品JONAXEL系統儲物組合包含網籃、層架、掛衣桿等各式配件，可依需求打造適合的收納組合；EVEDAL落地燈採用玻璃、黃銅等材料，經典的北歐設計耐用又能展現品味；BUSKBO籐製扶手椅採用手工編織製成，不僅通風耐用，天然材質還能為家中帶來大自然的氣息。