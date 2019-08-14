LV全新女香Cœur Battant 西洋梨、埃及茉莉交織的怦然心動

2019-08-14 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



繼2016年起陸續推出女香、男香以及蠟燭之後，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）近期仍以旅行為出發點，推出全新的女香Cœur Battant（心跳），為夏日抹上一層沁甜的氛圍。

調香師Jacques Cavallier Belletrud在2016年起陸續打造9瓶女香的初始，即以品牌核心精神「旅行」作為香氛設計概念，一打開瓶蓋就踏上一段香氣的冒險旅程，探索氣味的神秘世界；最新的Cœur Battant法文意指「心跳」，如同節拍律動般穩穩地散發香氣，在目前路易威登品牌香氛的訴求歸類中，是自成一格的木質花香調，在清新與魅惑的矛盾調性中游移，柔和穩定但不失香調濃度。

以沁甜花香作為主軸，就像一口咬下多汁水果的澎湃綻放在味蕾之上，清脆的西洋梨是前味香調，鋪陳中味的優雅麝葵籽（ambrette seed），最後以清涼海洋香調收尾，貫穿的則是清香的埃及茉莉（Egyptian jasmine）、冶豔的水仙（narcissus），結合純廣藿香（patchouli）與青苔（moss）的柑苔調，香調結構鮮明，是相對年輕奔放的氣息。