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LV全新女香Cœur Battant 西洋梨、埃及茉莉交織的怦然心動

2019-08-14 21:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

繼2016年起陸續推出女香、男香以及蠟燭之後，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）近期仍以旅行為出發點，推出全新的女香Cœur Battant（心跳），為夏日抹上一層沁甜的氛圍。

調香師Jacques Cavallier Belletrud在2016年起陸續打造9瓶女香的初始，即以品牌核心精神「旅行」作為香氛設計概念，一打開瓶蓋就踏上一段香氣的冒險旅程，探索氣味的神秘世界；最新的Cœur Battant法文意指「心跳」，如同節拍律動般穩穩地散發香氣，在目前路易威登品牌香氛的訴求歸類中，是自成一格的木質花香調，在清新與魅惑的矛盾調性中游移，柔和穩定但不失香調濃度。

以沁甜花香作為主軸，就像一口咬下多汁水果的澎湃綻放在味蕾之上，清脆的西洋梨是前味香調，鋪陳中味的優雅麝葵籽（ambrette seed），最後以清涼海洋香調收尾，貫穿的則是清香的埃及茉莉（Egyptian jasmine）、冶豔的水仙（narcissus），結合純廣藿香（patchouli）與青苔（moss）的柑苔調，香調結構鮮明，是相對年輕奔放的氣息。

Cœur Battant香氛提供可客製化、重複補充的瓶身設計，並有100ml與200ml的容量選擇；7.5ml的旅行用版本，以及4入裝的磁性補充瓶，則適合喜歡隨時補香或是隨身攜帶香氛旅遊的香水愛好者。

在Coeur Battant面世後，目前路易威登共有10款女香。圖／LV提供
在Coeur Battant面世後，目前路易威登共有10款女香。圖／LV提供
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Coeur Battant香水100ml售價8,600元、200 ml售價12,...
Coeur Battant香水100ml售價8,600元、200 ml售價12,900元。圖／LV提供
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Coeur Battant香水，100ml售價8,600元、200 ml售價12...
Coeur Battant香水，100ml售價8,600元、200 ml售價12,900元。圖／LV提供
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Coeur Battant以西洋梨、麝葵籽、埃及茉莉等作為香氣結構。圖／LV提供
Coeur Battant以西洋梨、麝葵籽、埃及茉莉等作為香氣結構。圖／LV提供
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旅行組磁性補充瓶4 x 7.5 ml包裝，售價8,600元。圖／LV提供
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埃及LV

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