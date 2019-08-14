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迪麗熱巴穿Sergio Rossi黑色跟鞋超美 Krystal穿Stuart Weitzman變身小女人

2019-08-14 19:17聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

有「最強美顏」之譽的迪麗熱巴，日前以簡約的黑色系搭襯丹寧褲，就穿出性感、帥氣與美麗等多重氛圍的搶眼，腳上的黑色跟鞋來自Sergio Rossi，是相當實穿的款式；韓星Krystal日前出席活動時，則是穿了Stuart Weitzman的繫帶高跟涼鞋，不同鞋款都是輕鬆易學的夏日造型。

迪麗熱巴以黑色細肩帶背心搭襯黑色綁帶西服外套，展現個性、不失性感，搭襯高腰九分牛仔褲，以及Sergio Rossi早秋黑色絨面10公分高跟鞋，比例漂亮、相當迷人；而古力娜扎也詮釋了Sergio Rossi的經典sr1 sandal涼鞋，鑲嵌水晶帶來細節的變化，以皺褶洋裝搭出溫婉風格。

韓國女星鄭秀晶Krystal在出席珠寶品牌活動時，維持一貫的冷臉，卻少見的以露肩裙裝現身，黑白波點洋裝來自韓國品牌REJINA PYO，小露香肩與鎖骨的不對稱設計，也讓平日中性穿搭的Krystal顯現女人味，她所穿的Stuart Weitzman跟鞋是品牌經典一字帶Nudist系列銀色款；TWICE成員之一的林娜璉出席美妝品牌活動時，則是以Nudist高跟涼鞋的拼色皮革款式現身，紅色繫帶為純色蕾絲洋裝做了恰到好處的亮麗點綴。

林娜璉款式Stuart Weitzman拼色皮革Nudist跟鞋，價格店洽。圖／...
林娜璉款式Stuart Weitzman拼色皮革Nudist跟鞋，價格店洽。圖／Stuart Weitzman提供
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迪麗熱巴選穿Sergio Rossi早秋黑色絨面跟鞋。圖／Sergio Ross...
迪麗熱巴選穿Sergio Rossi早秋黑色絨面跟鞋。圖／Sergio Rossi提供
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林娜璉穿著Stuart Weitzman拼色皮革Nudist一字帶高跟涼鞋出席活...
林娜璉穿著Stuart Weitzman拼色皮革Nudist一字帶高跟涼鞋出席活動。圖／Stuart Weitzman提供
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古力娜扎款式Sergio Rossi的經典sr1 sandal涼鞋，價格店洽。圖...
古力娜扎款式Sergio Rossi的經典sr1 sandal涼鞋，價格店洽。圖／取自官網
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Krystal詮釋Stuart Weitzman銀色閃亮皮革Nudist一字帶高...
Krystal詮釋Stuart Weitzman銀色閃亮皮革Nudist一字帶高跟涼鞋。圖／Stuart Weitzman提供
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古力娜扎演繹經典sr1 sandal涼鞋鑲嵌水晶款。圖／取自IG
古力娜扎演繹經典sr1 sandal涼鞋鑲嵌水晶款。圖／取自IG
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迪麗熱巴選穿Sergio Rossi早秋黑色絨面跟鞋。圖／Sergio Ross...
迪麗熱巴選穿Sergio Rossi早秋黑色絨面跟鞋。圖／Sergio Rossi提供
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Krystal款式Stuart Weitzman銀色閃亮皮革Nudist跟鞋，價...
Krystal款式Stuart Weitzman銀色閃亮皮革Nudist跟鞋，價格店洽。圖／Stuart Weitzman提供
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Sergio Rossi早秋黑色絨面跟鞋，價格店洽。圖／MINOSHIN美之心提...
Sergio Rossi早秋黑色絨面跟鞋，價格店洽。圖／MINOSHIN美之心提供
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韓國高跟鞋珠寶

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