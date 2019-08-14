迪麗熱巴穿Sergio Rossi黑色跟鞋超美 Krystal穿Stuart Weitzman變身小女人
有「最強美顏」之譽的迪麗熱巴，日前以簡約的黑色系搭襯丹寧褲，就穿出性感、帥氣與美麗等多重氛圍的搶眼，腳上的黑色跟鞋來自Sergio Rossi，是相當實穿的款式；韓星Krystal日前出席活動時，則是穿了Stuart Weitzman的繫帶高跟涼鞋，不同鞋款都是輕鬆易學的夏日造型。
迪麗熱巴以黑色細肩帶背心搭襯黑色綁帶西服外套，展現個性、不失性感，搭襯高腰九分牛仔褲，以及Sergio Rossi早秋黑色絨面10公分高跟鞋，比例漂亮、相當迷人；而古力娜扎也詮釋了Sergio Rossi的經典sr1 sandal涼鞋，鑲嵌水晶帶來細節的變化，以皺褶洋裝搭出溫婉風格。
韓國女星鄭秀晶Krystal在出席珠寶品牌活動時，維持一貫的冷臉，卻少見的以露肩裙裝現身，黑白波點洋裝來自韓國品牌REJINA PYO，小露香肩與鎖骨的不對稱設計，也讓平日中性穿搭的Krystal顯現女人味，她所穿的Stuart Weitzman跟鞋是品牌經典一字帶Nudist系列銀色款；TWICE成員之一的林娜璉出席美妝品牌活動時，則是以Nudist高跟涼鞋的拼色皮革款式現身，紅色繫帶為純色蕾絲洋裝做了恰到好處的亮麗點綴。
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