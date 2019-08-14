迪麗熱巴穿Sergio Rossi黑色跟鞋超美 Krystal穿Stuart Weitzman變身小女人

2019-08-14 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



有「最強美顏」之譽的迪麗熱巴，日前以簡約的黑色系搭襯丹寧褲，就穿出性感、帥氣與美麗等多重氛圍的搶眼，腳上的黑色跟鞋來自Sergio Rossi，是相當實穿的款式；韓星Krystal日前出席活動時，則是穿了Stuart Weitzman的繫帶高跟涼鞋，不同鞋款都是輕鬆易學的夏日造型。

迪麗熱巴以黑色細肩帶背心搭襯黑色綁帶西服外套，展現個性、不失性感，搭襯高腰九分牛仔褲，以及Sergio Rossi早秋黑色絨面10公分高跟鞋，比例漂亮、相當迷人；而古力娜扎也詮釋了Sergio Rossi的經典sr1 sandal涼鞋，鑲嵌水晶帶來細節的變化，以皺褶洋裝搭出溫婉風格。