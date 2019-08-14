長腿名媛董若彤 拍時尚照帶愛犬入鏡超搶戲！

2019-08-14 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



浪漫可以有幾種面貌？時尚品牌PRADA今年秋冬重新詮釋浪漫詞彙，注入黑暗色彩呈現設計師Miuccia Prada最喜愛的混搭風格，並以科幻電影《科學怪人的新娘》 (Frankenstein and his Bride) 為靈感，描繪帶點奇趣又有態度的時尚風格。

名媛錢德月的女兒董若彤（Tiffany）因為高挑陽光的外型成為近來當紅的時尚寵兒，穿上PRADA秋冬女裝的她嘗試了不同於平日街頭風穿搭的性感、個性姿態。她最愛其中一件條紋黑蕾絲洋裝內搭襯衫，不過走「下身消失」路線的穿搭讓她有點沒有安全感，「這算是我最大尺度了吧！平常很常穿短褲，但不會像今天那麼短，這套從背後看會露出微笑線，很害羞。」不過身高178的她身材比例非常好，一雙長腿在透膚蕾絲底下若隱若現，更也自曝對露腿算是有自信，「或是露背、露手臂都可以，就是不要露胸，因為真的沒有什麼可以露的啦！」

談到本季PRADA的設計主題「浪漫」，目前和周興哲哥哥周予天是「好朋友」的Tiffany表示，浪漫是一種感覺，會讓人感覺很開心、很舒服。不過最近最讓她最感到浪漫的事情反而是愛犬馬爾濟斯Ollie，「他常常跟我對話，但其實都是在嗆我，幾乎每天都在吵架。」吵歸吵，她還特別帶著他一起入鏡。家中還有另外三隻喜歡黏著她的臘腸狗，「他們個性和Ollie很不一樣，很乖，算是讓我感受到不同的浪漫吧！」