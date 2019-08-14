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消息曝光今晚吳韓會取消 韓國瑜吐7字

現場直擊／反送中暴力升級後 進退兩難的「和理非」

長腿名媛董若彤 拍時尚照帶愛犬入鏡超搶戲！

2019-08-14 18:49聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

浪漫可以有幾種面貌？時尚品牌PRADA今年秋冬重新詮釋浪漫詞彙，注入黑暗色彩呈現設計師Miuccia Prada最喜愛的混搭風格，並以科幻電影《科學怪人的新娘》 (Frankenstein and his Bride) 為靈感，描繪帶點奇趣又有態度的時尚風格。

名媛錢德月的女兒董若彤（Tiffany）因為高挑陽光的外型成為近來當紅的時尚寵兒，穿上PRADA秋冬女裝的她嘗試了不同於平日街頭風穿搭的性感、個性姿態。她最愛其中一件條紋黑蕾絲洋裝內搭襯衫，不過走「下身消失」路線的穿搭讓她有點沒有安全感，「這算是我最大尺度了吧！平常很常穿短褲，但不會像今天那麼短，這套從背後看會露出微笑線，很害羞。」不過身高178的她身材比例非常好，一雙長腿在透膚蕾絲底下若隱若現，更也自曝對露腿算是有自信，「或是露背、露手臂都可以，就是不要露胸，因為真的沒有什麼可以露的啦！」

談到本季PRADA的設計主題「浪漫」，目前和周興哲哥哥周予天是「好朋友」的Tiffany表示，浪漫是一種感覺，會讓人感覺很開心、很舒服。不過最近最讓她最感到浪漫的事情反而是愛犬馬爾濟斯Ollie，「他常常跟我對話，但其實都是在嗆我，幾乎每天都在吵架。」吵歸吵，她還特別帶著他一起入鏡。家中還有另外三隻喜歡黏著她的臘腸狗，「他們個性和Ollie很不一樣，很乖，算是讓我感受到不同的浪漫吧！」

PRADA秋冬女裝可以說是融合了柔美女性化元素和帶點危險風格卻充滿吸引力的暗黑特質，鮮豔的花朵配上硬挺剪裁，呈現搶眼的混搭look。從《科學怪人的新娘》電影延伸的縫補過的愛心、閃電、科學怪人等等圖騰，點綴各式服裝與配件，穿搭時又刻意搭配男性化的輪胎底鞋款，注入機械風的帥氣感，還可以順勢增高修飾身形。水桶包、帶多口袋設計的尼龍包等，百搭好裝又具備方便的功能性。

閃電造型鞋跟高跟鞋，30,500元。圖／PRADA提供
閃電造型鞋跟高跟鞋，30,500元。圖／PRADA提供
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董若彤（Tiffany）穿PRADA條紋蕾絲洋裝14萬1,500元，短袖襯衫29...
董若彤（Tiffany）穿PRADA條紋蕾絲洋裝14萬1,500元，短袖襯衫29,500元，拎印花尼龍鍊帶手提肩背包25,500元，Cloudbust Thunder運動鞋37,000元。記者陳立凱／攝影
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Panier手提肩背包，68,000元。圖／PRADA提供
Panier手提肩背包，68,000元。圖／PRADA提供
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董若彤（Tiffany）穿PRADA印花襯衫36,000元，立體花朵裝飾裙子36...
董若彤（Tiffany）穿PRADA印花襯衫36,000元，立體花朵裝飾裙子36,000元，漆皮輪胎底德比鞋35,000元，拎黃色Panier手提肩背包68,000元。記者陳立凱／攝影
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董若彤（Tiffany）穿PRADA條紋蕾絲洋裝14萬1,500元，短袖襯衫29...
董若彤（Tiffany）穿PRADA條紋蕾絲洋裝14萬1,500元，短袖襯衫29,500元，拎印花尼龍鍊帶手提肩背包25,500元，Cloudbust Thunder運動鞋37,000元。記者陳立凱／攝影
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董若彤（Tiffany）穿PRADA蕾絲立體花朵洋裝15萬5,000元，藍色雙口...
董若彤（Tiffany）穿PRADA蕾絲立體花朵洋裝15萬5,000元，藍色雙口袋襯衫31,500元，拎Metropolis手提肩背包72,000元，可拆式尼龍掛袋長靴60,500元。記者陳立凱／攝影
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Cloudbust Thunder紅色休閒鞋，37,000元。圖／PRADA提供
Cloudbust Thunder紅色休閒鞋，37,000元。圖／PRADA提供
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Cahier紅色愛心閃電裝飾肩背包，10萬3,000元。圖／PRADA提供
Cahier紅色愛心閃電裝飾肩背包，10萬3,000元。圖／PRADA提供
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Cargo系列尼龍後背包，48,500元。圖／PRADA提供
Cargo系列尼龍後背包，48,500元。圖／PRADA提供
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Cahier愛心閃電裝飾肩背包，10萬3,000元。圖／PRADA提供
Cahier愛心閃電裝飾肩背包，10萬3,000元。圖／PRADA提供
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