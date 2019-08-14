C羅代言蝦皮購物「9.9超級購物節」！全球7國粉絲直播見面會快鎖定

2019-08-14 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



蝦皮購物年度購物盛宴「9.9超級購物節」即將來臨，今年特邀被譽為「世界足球先生」的葡萄牙足球巨星「C羅」（Cristiano Ronaldo）擔任全球代言人，C羅獨家代言影片將於8月16日在全球7國蝦皮購物平台首播，C羅還將坐鎮蝦皮直播，舉辦粉絲直播見面會。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，Cristiano Ronaldo身為當代足壇指標人物，對足球的投入和奉獻鼓舞了無數球迷，正如蝦皮購物始終致力於滿足用戶需求，相信雙方合作將為東南亞及台灣創造更長遠的正向影響。

Cristiano Ronaldo則說「對目標始終如一、不斷突破自己」是他與蝦皮購物在各自領域中的共同點，蝦皮購物為了提升用戶購物體驗而不懈努力，正如同他在足球生涯中為了團隊和球迷們持續精進自己的足球表現，十分期待這次代言合作將為全球粉絲和用戶帶來別具意義的時刻。